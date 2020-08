Grandes empresas se comprometen a contratar a 100.000 neoyorquinos "históricamente desatendidos"

Economía

El consejo de líderes ejecutivos dijo que planea trabajar con escuelas locales y organizaciones sin fines de lucro para ayudar a proporcionar acceso a educación y capacitación para empleos "en demanda" a "comunidades vulnerables".

Algunos de los mayores empleadores de Nueva York dicen que planean contratar a 100.000 residentes de la zona, que han estado "históricamente desatendidos", en los diez próximos años.

El compromiso, de líderes ejecutivos de 27 empresas tales como JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. y Amazon.com Inc., forma parte de una nueva iniciativa llamada New York Jobs CEO Council, según un comunicado difundido el lunes. En conjunto, las empresas emplean a más de 3,6 millones de personas, según cifras recabadas por Bloomberg.

Los líderes de empresas planean usar sus recursos colectivos, dinero y escala para crear "caminos hacia carreras estables para los neoyorquinos en comunidades diversas y de bajos ingresos", muchos de los cuales se han visto desproporcionadamente afectados por la crisis económica y de salud del coronavirus, según el comunicado.

Las personas en comunidades de bajos ingresos, negras e hispanas tenían más probabilidades de sufrir un impacto negativo de la pandemia. Muchos trabajan en empleos de servicios, con salarios más bajos, que fueron los más afectados por el cierre, y tenían menos recursos y menos ahorros para amortiguar el golpe. Los que aún trabajan tienen menos probabilidades de poder hacerlo desde casa, lo que significa que los negros, los hispanos y los estadounidenses de bajos ingresos tienen un mayor riesgo de exposición al virus, según un análisis de Bloomberg.

El consejo de líderes ejecutivos dijo que planea trabajar con escuelas locales y organizaciones sin fines de lucro para ayudar a proporcionar acceso a educación y capacitación para empleos "en demanda" a "comunidades vulnerables". La promesa incluye planes para ofrecer prácticas y oportunidades de trabajo a 25.000 estudiantes de la Universidad de la Ciudad de Nueva York para 2030.

Algunos de los miembros del grupo, incluido el responsable de JPMorgan, Jamie Dimon, y Larry Fink, de BlackRock Inc., han instado a otros líderes ejecutivos a asumir una mayor responsabilidad para abordar los problemas sociales. En mayo, Dimon dijo que esperaba que los responsables de política utilizaran covid-19 como catalizador para reconstruir una economía más inclusiva.

'Desigualdades económicas'

"Muchos neoyorquinos están atrapados en empleos mal pagados que podrían perderse en el futuro, o están luchando por navegar el mercado laboral ya que la crisis de covid-19 ha exacerbado aún más las desigualdades económicas en la ciudad", dijo Dimon en el comunicado del lunes. "Estamos utilizando nuestro poder colectivo para preparar a la fuerza laboral de la ciudad con las habilidades del futuro y ayudar a los neoyorquinos que se han quedado atrás a poner un pie en la puerta".

La ciudad de Nueva York, que estuvo azotada por la peor crisis de covid-19 y registró el mayor número de fallecimientos del país, está dando sus primeros pasos en el largo camino hacia la normalidad después de meses en un bloqueo económico devastador. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha estimado que el golpe a los ingresos del estado en los próximos dos años como resultado de la crisis de salud pública será de US$30.000 millones. La tasa de desempleo en el estado es del 15,7% y en la ciudad de Nueva York es del 20,4%.

El consejo de líderes ejecutivos incluye a Brian Moynihan, de Bank of America Corp.; Brian Duperreault, de American International Group Inc.; Satya Nadella, de Microsoft Corp.; David Solomon, de Goldman Sachs Group Inc.; Hans Vestberg, de Verizon Communications Inc.; Jeff Bezos, de Amazon.com; y Peter Grauer, presidente de Bloomberg LP, la matriz de Bloomberg News.