Guerra comercial se intensifica y Trump lanza nuevos aranceles a importaciones chinas

El presidente estadounidense Donald Trump anunció hoy que impondrá nuevos aranceles de 10% a productos chinos por US$ 300 mil millones, luego de que no se reportaran avances significativos en las negociaciones entre Washington y Beijing de esta semana.

El nuevo gravamen se impondrá a partir del 1 de septiembre, dijo el mandatario a través de Twitter. Otros US$ 250 mil millones en productos chinos ya están sujetos a un arancel estadounidense de 25%.

Our representatives have just returned from China where they had constructive talks having to do with a future Trade Deal. We thought we had a deal with China three months ago, but sadly, China decided to re-negotiate the deal prior to signing. More recently, China agreed to...