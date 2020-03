Hay acuerdo: senado norteamericano aprobó un rescate económico de US$ 2 billones para enfrentar el coronavirus

Economía

Se trata del mayor paquete de estímulo económico en la historia moderna de Estados Unidos.

La Casa Blanca y los senadores alcanzaron en las últimas horas un acuerdo de US$ 2 billones para estimular la economía de Estados Unidos, gravemente afectada por la pandemia de coronavirus, que avanza con rapidez en el país, donde se contabilizan hasta el momento más de 54.000 contagiados y 775 muertos, informaron medios locales.

Se trata del mayor paquete de estímulo económico en la historia moderna de Estados Unidos, alcanzado tras largas negociaciones, según las mismas fuentes.

Según los términos del acuerdo, que ahora deberá ser aprobado por el Congreso, se prevé efectuar pagos directos y beneficios por desempleo a los ciudadanos, así como a los estados y a las empresas afectadas por la crisis de salud pública desatada por el Covid-19.

"Señoras y señores, hemos terminado", dijo a los periodistas el director de asuntos legislativos de la Casa Blanca, Eric Ueland, al salir de tras la oficina del líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, tras unas negociaciones que se han prolongado desde el viernes pasado.

Los detalles completos del acuerdo aún no se han difundido, aunque según han publicado diversos medios en los últimos días unos US$ 250.000 millones se reservarán para pagos directos a individuos y familias, US$ 350.000 millones en préstamos para pequeñas empresas, otros US$ 250.000 millones en beneficios de seguro de desempleo y US$ 500.000 millones en préstamos para empresas en dificultades.

El plan supone una inyección masiva de ayuda financiera en una economía en dificultades, afectada por la pérdida de empleos, con disposiciones para ayudar tato a los trabajadores y familias estadounidenses afectados, como a las pequeñas empresas y las principales industrias, incluidas las aerolíneas.

El principal asesor económico del presidente Donald Trump, Larry Kudlow, calificó el paquete como el programa de ayudas "más grande en la historia de los Estados Unidos" en una sesión informativa de la Casa Blanca el martes, según la cadena de televisión CNN.

"Esta legislación se necesita con urgencia para impulsar la economía, proporcionar inyecciones de efectivo y liquidez y estabilizar los mercados financieros para ayudarnos a atravesar un período difícil y desafiante en la economía que enfrentamos en este momento", aseguró Kudlow.

El acuerdo llega tras dos días consecutivos de reveses, por la oposición demócrata a un proyecto de ley inicialmente elaborado por los republicanos del Senado, aunque, según los principales negociadores, muchos de los problemas se habían resuelto, indicó el mismo canal televisivo.