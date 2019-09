Homologación de títulos y licencias de conducir: las demandas de los colombianos en Chile

Economía

Hay 4,7 millones de colombianos viviendo en el exterior, lo que representa a un 10% de la población del país. Esos colombianos tienen un representante en el Congreso, el diputado Juan David Vélez, quien recorre los territorios donde se concentra la mayor cantidad de sus connacionales para escuchar sus inquietudes y las dificultades que enfrentan en los lugares en que residen.

“Chile era un compromiso que tenía, porque acá hay una población muy importante de colombianos”, afirmó a DF en una reciente visita al país.

- ¿En qué países se concentran los colombianos?

- EEUU es el país donde más colombianos hay, después está Venezuela, España y ya se riega un poco en Sudamérica, pero esos tres son los principales. Estamos hablando que en EEUU puede haber 1.600.000 colombianos, en Venezuela puede haber todavía 1.000.000 y en España pueden haber 600 mil.

- En Chile ¿cuál es la estadística?

- No tenemos un número exacto, porque oscila mucho en una migración pendular. Sabemos que vienen por temporadas y se regresan, por eso no hay claridad. Tener un censo de colombianos en el exterior es supremamente complejo, pero sin duda alguna Chile es un receptor muy importante de migrantes colombianos.

- ¿Hay estadísticas que permitan saber de qué zona de Colombia son los que más vienen a Chile?

- Sí claro. A Chile particularmente viene mucha gente del Valle del Cauca. El Chocó y Nariño, el Pacífico colombiano, viene mucho a Sudamérica, y específicamente a Chile.

- ¿Y por qué?

- Seguramente por las habilidades y por el arraigo familiar. Ya históricamente han venido mucho de esas regiones, entonces hay un llamado directo. Se presta la misma dinámica en distintas partes del mundo. De la zona cafetera ha salido mucha gente colombiana al norte de EEUU, al noreste: Nueva York, New Jersey, Boston. Entonces, la población del eje cafetero, paisa que nosotros llamamos, es muy fuerte allá. En España hay mucha población del centro, de Bogotá. Se van generando esas dinámicas por temas de arraigo familiar.

Desempeño laboral

- ¿Cuáles son los principales trabajos en que se desempeñan los colombianos en Chile?

- Hay mucho tema de minería en el norte, hay mucho tema agrícola también, sin duda alguna, pero también hay un tema de servicios. La mano de obra colombiana es bien apetecida a nivel internacional porque somos muy trabajadores; por supuesto que hay lunares, pero una gran mayoría hace muy bien las cosas. También hay mucho emprendimiento, hay colombianos que buscan generar y crear empresa en el exterior, siendo algo tan difícil. El colombiano es inquieto por generar empresa.

- ¿Cuáles son las principales inquietudes, o dificultades, que enfrentan los colombianos en el extranjero, y en Chile en particular?

- Hay varios temas, que varían también del lugar donde están. Pero hay unos que coinciden. El tema de repatriación de cuerpos -las personas fallecidas en el exterior que quieren tener sepultura en su país natal- genera muchos costos, y es una queja permanente. Y muchos casos, curiosamente, suceden acá en Chile.

El tema de convalidación y homologación de títulos profesionales, de títulos técnicos y habilidades. Por supuesto que eso fundamental para la inserción laboral regular, ordenada y efectiva.

También está el tema de los costos de los visados. En el caso puntual de Chile hay una queja sobre la diferencia que le cuesta a un colombiano sacar la visa, de estudiante o residente, para Chile, a diferencia de otros países. Esa es una queja que he recibido puntual. Obviamente uno entiende que son regulaciones internas, pero uno las comenta por las comparaciones que existen con otros países. Creo que es el segundo país con las tarifas más costosas.

- ¿Plantean algún otro tipo de homologación?

- Sí, la homologación de licencias de conducir. No es que la persona no tenga que sacar la licencia chilena, sino que valga para sacar la chilena y no tener que hacer un proceso como si fuera la primera vez sacando una licencia, haciendo una prueba. Eso pues, obviamente, permite una regulación mucho más efectiva y una legalidad de la labor. Esos son temas que los países esperamos trabajar en conjunto.

- El hecho de que hayan llegado tantos colombianos recientemente, ¿favorece o cambia el comercio de bienes y servicios con Chile?

- Va aumentando. Es generador de confianza. Una buena mano de obra, un buen trabajo, genera confianza y hermandad. Sin duda alguna, nosotros tenemos que fortalecer la hermandad con buenos embajadores. La población colombiana históricamente ha sido muy estigmatizada por nuestros problemas internos, específicamente el narcotráfico. Pero en su gran mayoría hacen buenas cosas en el exterior. Generar esa buena dinámica de hermandad, de personas honestas, trabajadoras, y con un espíritu emprendedor, sin duda ayudará a que la dinámica y el intercambio comercial se fortalezca.