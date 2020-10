Índice Global de Retiro: Chile mejora dos puestos, pero sigue siendo de los peores países para jubilarse

Economía

El análisis considera a las economías avanzadas del Fondo Monetario Internacional (FMI), la OCDE y BRIC (Brasil, Rusia, India y China).

En medio de las conversaciones sobre la reforma previsional y a la espera de que el gobierno presente las nuevas indicaciones para destrabar las negociaciones en dicha materia, Chile recibió un balde de agua fría sobre cómo es jubilarse en el país en relación a las economías avanzadas del Fondo Monetario Internacional (FMI), la OCDE y BRIC (Brasil, Rusia, India y China).

La firma de origen francés Natixis Investment Managers publicó la octava versión de su Índice Global de Retiro (IGR), en el cual evalúa a 44 países del mundo, y en esta oportunidad situó a Chile en el puesto número 34, solo un escalón más arriba de los diez con peor desempeño.

Respecto a la medición del año pasado, Chile mejoró dos puestos.

Si bien el país no tiene un capítulo específico, sí se conoce el resultado global, en el cual el resultado obtenido fue de 58%, muy por debajo del 82% de Islandia y Suiza que lideran el ránking, pero a la vez ampliamente sobre India, que con 9% está al fondo.

El ránking se compone de cuatro elementos, que a su vez tienen índices más específicos: salud (que incluye expectativa de vida, inversión en salud per cápita y gastos de salud no asegurados), calidad de vida (integrado por felicidad, calidad del aire, agua y factores ambientales, entre varios otros), finanzas para el retiro (dependencia de la vejez, inflación, tasas de interés, presión fiscal y deuda del Gobierno) y bienestar material (desigualdad de ingresos, ingresos per cápita y desempleo).

En cuanto a los resultados de los indicadores específicos, el más débil de Chile fue el índice bienestar material, donde el sistema obtuvo solo 37%. Luego de ello viene calidad de vida con 62% -donde el país cayó del puesto 25 al 32-, seguido de salud con 68%.

En cuanto a las finanzas para el retiro, el país se mantuvo en 76% -al igual que el año pasado, y dos puntos más bajo que 2018- lo que indica que en dicha área es el quinto país con mejor desempeño de todos los considerados.

Mejores y peores lugares para jubilar

En esta octava edición del ránking, los países europeos se consolidaron como el mejor lugar para jubilarse. Si bien Islandia y Suiza lideran la lista, Noruega los sigue de cerca con 80%.

Luego, con solo un punto porcentual de diferencia está Irlanda, y en el quinto lugar está Holanda, empatado con Nueva Zelanda, el primero no europeo en aparecer en los primeros lugares de medición.

Lamentablemente la otra vereda está completamente marcada por los países latinoamericanos, que si bien no ocupan el último puesto, sí están todos los considerados -menos Chile- dentro de los diez con peor desempeño.

Luego de India, el segundo peor país para jubilarse es Brasil, que alcanzó un resultado de 36%, lo que dista bastante del 9% alcanzado por el país asiático. Inmediatamente después del gigante sudamericano está Turquía, que tiene un 40% en el índice, y en el cuarto peor puesto está Grecia.

El quinto peor país para retirarse -o sea el número 40 en orden decreciente- sería Colombia, e inmediatamente después viene China, con solo un punto porcentual de diferencia.

El latinoamericano que está más cerca de Chile es México, pero lamentablemente, alcanzó el puesto 37 de 44, o sea tres escalones más abajo que el sistema de pensiones nacional.