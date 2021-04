Industria automotriz estadounidense advierte impacto por escasez de chips y pide ayuda a Biden para impulsar producción local

Economía

Un grupo de fabricantes de autos estadounidense instó este lunes al gobierno de ese país a entregar apoyo económico para impulsar la producción de chips, tras advertir que la escasez global de semiconductores podría resultar en 1,28 millones de vehículos menos construidos este año e interrumpir la producción por otros seis meses.

"El Departamento de Comercio de EE. UU. debería dedicar una parte de los fondos en un proyecto de ley para expandir la producción de semiconductores de EE. UU. y se ajuste a las necesidades del sector automotriz", dijo la Alianza para la Innovación Automotriz en respuestas escritas a una revisión iniciada por el gobierno.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ordenó en febrero varias acciones de la agencia federal para abordar la crisis de los chips y también está buscando US$ 37 mil millones en fondos para una legislación que impulse su fabricación en Estados Unidos.

Algunos fondos deberían "usarse para construir nueva capacidad que respaldará a la industria automotriz y mitigar los riesgos para la cadena de suministro automotriz evidenciados por la actual escasez de chips", escribió el director ejecutivo del grupo, John Bozzella.

El grupo dijo que el gobierno de los EE. UU. podría especificar "un porcentaje particular, que se basa razonablemente en las necesidades proyectadas de la industria automotriz, para las instalaciones que respaldarán la producción de chips de calidad para automóviles de alguna manera".

El grupo representa a casi todos los principales fabricantes de automóviles con fábricas en los Estados Unidos, incluidas General Motors Co, Ford Motor Co, Volkswagen AG, Toyota Motor Corp y Hyundai Motor Co.

Los fabricantes de automóviles se han visto particularmente afectados por la escasez mundial de chips después de muchos pedidos cancelados cuando las plantas de automóviles estaban inactivas durante la pandemia de coronavirus.

Cuando estuvieron listos para reanudar la producción, descubrieron que los fabricantes de chips estaban ocupados cumpliendo con los pedidos para la industria de la electrónica de consumo que, como se veía la demanda de dispositivos premium, tanto para el trabajo como para el ocio, aumentaba a medida que la gente pasaba más tiempo en casa.

La mayoría de los fabricantes de automóviles se han visto afectados por la escasez. En anuncios recientes, Ford dijo la semana pasada que recortaría la producción en siete plantas de ensamblaje de América del Norte, mientras que Kia Motors dijo que recortaría dos días de producción en Georgia.