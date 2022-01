Inflación se modera en China en diciembre y abre margen para posible baja en tasas de interés

Economía

La sorpresa de los precios internos agrega más impulso a los llamados al primer recorte del banco central en su tasa de interés de política clave desde abril de 2020, posiblemente la próxima semana.

Las presiones inflacionarias de China se moderaron en diciembre, lo que le dio al banco central margen para reducir las tasas de interés para amortiguar la recesión de la economía justo cuando la mayoría de las naciones importantes buscan endurecer la política, informó Bloomberg este miércoles.

El índice de precios al productor aumentó un 10,3% respecto al año anterior, por debajo del 12,9% de noviembre, mientras que el índice de precios al consumidor aumentó un 1,5%, en comparación con el 2,3% de noviembre. Ambos fueron más bajos de lo que esperaban los economistas.

La sorpresa de la inflación agrega más impulso a los llamados al primer recorte del banco central en su tasa de interés de política clave desde abril de 2020, posiblemente la próxima semana. Las autoridades han cambiado a un sesgo más favorable al crecimiento este año, ya que la caída del mercado inmobiliario y los repetidos brotes de virus amenazan las perspectivas.

"La probabilidad de un recorte de tasas en el primer trimestre es alta, y la ventana más cercana es este mes", dijo Bruce Pang, jefe de investigación macro y estratégica de China Renaissance Securities Hong Kong Ltd. La inflación al consumidor "no será una preocupación en 2022" y la medida central, que elimina los costos volátiles de los alimentos y la energía, se mantendrá por debajo del 1,5%, dijo.

El Banco Popular de China podría reducir el costo de los préstamos a mediano plazo, una tasa de política clave, tan pronto como la próxima semana, según el estratega de divisas de Scotiabank, Qi Gao. Predice una reducción de 5 a 10 puntos básicos desde el 2,95%. Australia & New Zealand Banking Group, Goldman Sachs Group Inc., BNP Paribas SA y DBS Bank Ltd. también han señalado la posibilidad de un recorte pronto.

El banco central ya ha liberado financiación barata a largo plazo para los bancos, mientras que el gobierno ha adelantado la venta de deuda en un intento por acelerar el gasto fiscal.