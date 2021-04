Ingreso de Brasil a la OCDE impulsará el PIB per cápita en 0,4% anual según un estudio

Economía

La entrada de Brasil en el club de naciones ricas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos podría impulsar el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita en 0,4% anual, según un estudio publicado por el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA), dirigido por el gobierno.

La membresía de Brasil en la OCDE estimularía los flujos de capital, la inversión y el comercio internacional, impulsando el crecimiento del Producto Interno Bruto en alrededor de US$ 7 mil millones por año, dijo IPEA en el informe.

El PIB per cápita de Brasil se ha desplomado en los últimos años debido a que la economía no se ha recuperado por completo de la profunda recesión de 2015-16 y la moneda se ha depreciado frente al dólar.

Según cifras del banco central, el PIB per cápita a precios constantes en dólares fue de US$ 6.819,97 el año pasado, el más bajo desde 2006 y alrededor de la mitad del peak alcanzado en 2011 de más de US$ 13 mil.

La caída fue notablemente pronunciada el año pasado, cuando el real perdió casi 30% de su valor frente al dólar. Las cifras del banco central muestran que el PIB per cápita en 2019 fue de US$ casi 9 mil.

En términos de moneda local, el PIB per cápita en la economía más grande de América Latina fue de 35.172 reales el año pasado, justo por debajo del máximo histórico de 35.247 reales de 2019, según el banco central.

El ministro de Economía, Paulo Guedes, dijo con anterioridad que espera que Brasil se una a la OCDE a fines de año, mientras que el presidente del banco central, Roberto Campos Neto, indicó que la reciente ley que otorga a la autoridad monetaria plena autonomía debería ayudar en el proceso.