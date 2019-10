Investigadora filipina gana premio Healthy Women, Healthy Economies de APEC

Economía

El segundo lugar lo obtuvo ComunidadMujer, de Chile, por el “Informe GET 2018: Género, Educación y Trabajo”.

De izquierda a derecha: Paula Poblete, ComunidadMujer; Carolina Cuevas, subsecretaria de la Mujer; Veronica Ramirez, University of Asia and the Pacific; Pauline Kantor, ministra del Deporte; y Hong Yiang, Fudan University.

El premio Healthy Women, Healthy Economies, del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, ya tiene ganadora. En una ceremonia realizada en La Serena, en el marco de la Semana de la Mujer de APEC, fue premiada la investigadora filipina Veronica Ramirez, cuyo trabajo se ha centrado en la salud de las mujeres filipinas que trabajan en el extranjero.

“Las investigaciones siempre le han dado menos atención a la salud; se enfocan en las remesas, la cantidad de dinero que se envía, pero no le prestan atención a la salud de los trabajadores migrantes”, aseguró Ramirez. “Hay muchos otros trabajadores migrantes que pueden recibir ayuda a través de esta investigación”, agregó la profesora asociada de la University of Asia and the Pacific.

En la ceremonia -en la que participó la subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, Carolina Cuevas, y la ministra del Deporte, Pauline Kantor- también se premió a ComunidadMujer, de Chile, por el “Informe GET 2018: Género, Educación y Trabajo. Avances, contrastes y retos de tres generaciones”.

El informe observa las trayectorias de vida de 12 generaciones de hombres y mujeres chilenas, poniendo foco en tres, para variables vinculadas con educación y trabajo. En este, se ve cómo han evolucionado las brechas de género a medida que envejecemos.

“Recibir este reconocimiento a nuestro trabajo de investigación es un logro muy importante para ComunidadMujer, que se ha distinguido a lo largo de su trayectoria de más de 17 años”, dijo Alejandra Sepúlveda, directora ejecutiva de ComunidadMujer, a DF.

“Aún tenemos muchos desafíos por delante y la vitrina de Asia Pacífico, en ese contexto, es relevante. Por un lado, nos permite aprender de la experiencia de otras economías y por otro, proyectar nuestro trabajo más allá de nuestras fronteras, fortaleciendo nuestro rol e influencia desde la sociedad civil en el diseño de políticas e iniciativas, y en la construcción de acuerdos público-privados para disminuir las brechas e inequidades que aún persisten.”, agregó.

Más de 30 postulaciones

El premio, que debutó este año, recibió más de 30 postulaciones de las 21 economías pertenecientes a APEC. Su objetivo es visibilizar estudios que ayuden a las autoridades al diseño de políticas públicas y a desarrollar e implementar medidas que empoderen a las mujeres, y que permitan su participación en la economía.