Javier Alvaredo: “La economía entre las PASO y la actualidad se ha deteriorado”

Economía

- ¿Cómo percibe la economía ad portas de las elecciones?

- La economía entre las PASO y la actualidad ha mostrado signos de deterioro tanto en lo financiero como en lo fiscal. Además, el anuncio de reperfilamiento de deuda ha generado que haya mayor incertidumbre y el nivel de actividad se haya deteriorado más.

- ¿Cuáles son las expectativas del mercado ante una posible elección de Fernández?

- En las expectativas hay mucha incertidumbre también. Por un lado, Alberto Fernández es una persona moderada y ha hecho declaraciones moderadas, sobre todo respecto a la deuda; largar una reestructuración "a la uruguaya" -que por más que no signifique exactamente a la uruguaya, ya que para mí va a haber que hacer alguna operación financiera como para reducir la carga de intereses al menos en base caja- habla de una reestructuración que evite entrar en algún evento de irregularidad y así no tener problemas judiciales con potenciales hold out y una reestructuración rápida.

- ¿Cómo perciben los delineamientos económicos que ha hecho el kirchnerista?

- El mercado quedó muy expuesto por el posicionamiento que hicieron previo a las PASO, a partir de información que terminó siendo de mala calidad. Todavía el mercado está muy sensible (...) Con el tiempo han ido digiriendo y hay alguna expectativa de que pueda ser algo más amigable con el mercado, pero va a depender un poco de las definiciones que tome en la primera semana, cuando él seguramente sea presidente electo. Sobre todo, con qué figuras aparecen para conducir la situación financiera.

- ¿Qué significa el nivel del dólar hoy?

- El nivel del tipo de cambio oficial de hoy está contenido por ventas del banco central. De no ser por esa intervención, en la medición que ya está enfrentando problemas, claramente, el tipo de cambio oficial estaría en un nivel más alto.

- ¿Cómo afecta la situación actual de Chile al presidente Macri?

- Es leída negativamente respecto de las posibilidades de Macri, ya que el presidente se había identificado en reiteradas oportunidades con el que se denomina acá el modelo chileno.