Economía

En un webinar en el que participó con el exministro de Hacienda Felipe Larraín, el académico de Columbia afirmó que EEUU enfrenta la elección “más significativa” de su historia, la cual tendrá implicancias directas en la relación del país con China y en la política global.

En medio de los efectos catastróficos que ha provocado la pandemia del coronavirus, el mundo parece estar poniendo cada día más atención a un fenómeno que determinará la recuperación económica posterior a la crisis: las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

A solo 77 días de lo que el director del Centro de Desarrollo Sustentable de la Universidad Columbia, Jeffrey Sachs, califica como la "elección más significativa de nuestra historia", el economista plantea que "EEUU ya no es el país dominante de ninguna manera".

"Es un país extraordinariamente poderoso. En realidad, es un país peligroso (...) pero ya no es el país dominante excepto en la imaginación de Donald Trump", señaló el académico en un seminario organizado por Columbia Global Centers Santiago y la Fundación Chilena del Pacífico, junto a Diario Financiero, del cual también participó el exministro de Hacienda y académico de Clapes UC, Felipe Larraín.

Sobre el manejo de la pandemia y de cara a los próximos comicios, Sachs arremetió contra Trump al decir que "es una persona inestable mentalmente", explicando que "no sigue las reglas, la ciencia, la información, y por eso en EEUU tenemos 173 mil muertes por Covid y la pandemia sigue fuera de control".

Sumando otros elementos a la crítica, destacó que el actual mandatario "se refleja en nuestra política", explicando que a su juicio hay "una parte muy peligrosa de la política estadounidense".

"Mucho de lo que está sucediendo es la reacción de una clase trabajadora blanca protestante estadounidense contra los derechos sociales de los demás", señala, agregando que el país se ha vuelto "menos blanco", debido a los altos niveles de migración experimentados.

Además del impacto político, el académico de Columbia destaca que "han sido décadas en las que la sociedad americana se ha vuelto cada vez menos justa y más desigual". Durante la pandemia, dice, hay quienes "se están volviendo increíblemente ricos donde muchas personas se están volviendo cada vez más pobres porque están sin trabajo", empleos que a su juicio no volverán pronto.

"Pasamos hambre en EEUU y eso se debe a que nos convertimos en un país increíblemente egoísta", dice Sachs, refiriéndose directamente a los recortes de impuestos. "Tenemos a estos multimillonarios como (Jeff) Bezos, Bill Gates, Warren Buffet, Mark Zuckerberg. ¿Cuántas decenas de miles de millones de dólares necesitan antes de decir que ya no quieren recortar impuestos? ¿Dónde está la decencia más básica?", critica, agregando que "perdimos esa decencia. Trump es el más indecente de los líderes que hemos tenido en todas las escalas".

Por lo mismo, señala que "tenemos que deshacernos de él. Si no lo hacemos, el mundo va a ser muy, muy peligroso después de noviembre, porque él no tiene autocontrol".

Balanceando los temas económicos y políticos, plantea que "Chile, EEUU, Brasil son países realmente desiguales en distribución de ingresos, y que están enfrentando inestabilidad".

Mirada local

En una línea similar a Sachs, el exministro de Hacienda, Felipe Larraín, fue claro al plantear que "probablemente veremos que la producción se recuperará antes de que se recupere el empleo".

"Habrá una fase inicial de la recuperación que se verá como una 'V', pero será como una 'V' muy corta, porque pasará mucho tiempo antes de que alcancemos los niveles de empleo que perdimos", explica el académico de Clapes UC.

Larraín advierte que "los trabajos serán más precarios, porque probablemente los trabajos formales serán más difíciles de recuperar. Mucha gente saldrá a la calle y tratará de trabajar en trabajos informales, de vendedores ambulantes y en otro tipo de trabajos como estos", indica.

En este escenario, el exsecretario de Estado señaló que se deben diseñar programas para la gente vulnerable y para la clase media, ya que "vamos a salir de esta pandemia con más desigualdad que con la que entramos".

Para el caso particular de Chile, destacó que si bien el país tiene un "alto nivel de desigualdad", la misma "estaba bajando según todos los coeficientes de Gini" previo a la llegada de la pandemia. "Estábamos progresando en desigualdad, probablemente no a la velocidad a la que queríamos", explica.

Pese a esto, lamentó que luego de la pandemia habrá mayor pobreza, proteccionismo y desigualdad, algo que alerta impactará a la migración. "Si tienes tasas de desempleo muy altas, la migración probablemente estará en peligro", comenta.

Por lo mismo, indicó que se debe pensar una forma de lidiar con las diferentes amenazas que enfrenta la globalización, la cual a su juicio "a pesar de todas sus deficiencias, ha proporcionado muchos beneficios a la economía mundial, entre ellos, sacar a cientos de millones de personas de la pobreza".

Nuevas relaciones con China

Además de todos los efectos que Sachs identificó para la interna de la principal economía del mundo, también destacó la relevancia de los comicios para la política exterior, en particular para la relación con China. A su juicio, si Joe Biden gana la carrera a la Casa Blanca, "no hay duda de que las cosas serán más seguras y fluidas. No habrá irracionalidad".

"Pompeo se habría ido, gracias a Dios. Y Trump se habría ido, gracias a Dios", afirmó el académico de Columbia, quien reconoció que seguirán habiendo discusiones, competencia y respuestas desde ambas partes, en particupar cuestionamientos relacionados con los derechos humanos, la pobreza, las guerras y la discriminación, entre otros aspectos.

Sin embargo, y desde una perspectiva más optimista, planteó que "tal vez también habría una discusión sensata sobre cómo trabajar juntos para una buena recuperación para detener la pandemia y para resolver los problemas del cambio climático".

"Estas son cosas en las que deberíamos estar trabajando juntos y ciertamente no solo gritándonos el uno al otro", afirmó, agregando que pese a que puede haber cierta cooperación, "probablemente los enfrentamientos persistan".