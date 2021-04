Jerome Powell señala que la economía de EEUU está en un "punto de inflexión"

Economía

La economía de Estados Unidos está en un "punto de inflexión", en medio de expectativas de que el crecimiento y la contratación se aceleren en los próximos meses, pero existe riesgo si una apertura precipitada provoca un aumento de casos de coronavirus, dijo el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

En una entrevista con el programa "60 Minutes" de CBS emitida en la noche del domingo, Powell reiteró su reciente optimismo sobre la economía y su advertencia ya familiar de que la pandemia del COVID-19 no ha sido derrotada por completo aún.

"Realmente hay riesgos ahí fuera. Y el principal es que reabramos demasiado pronto, la gente vuelva demasiado rápido a sus viejas prácticas y veamos otro alza de casos", dijo Powell en la entrevista, grabada el miércoles.

El impacto de las vacunaciones debería significar que cualquier aumento futuro de casos no será tan grave y no tendrá los mismos efectos desastrosos sobre la salud pública y la economía que los primeros.

No obstante, Powell afirmó que la recuperación económica seguirá "moviéndose hacia adelante de forma más rápida mientras mantengamos bajo control la propagación del COVID".

"Será inteligente que la gente pueda seguir con la distancia social y llevando mascarillas", agregó.

Los presidentes de la Fed no suelen aparecer en programas de amplia difusión como "60 Minutes", aunque Powell ha usado este tipo de plataformas varias veces durante la pandemia para explicar la política de la Fed y, al principio, intentar calmar el temor a un colapso económico total.

Un año después, los datos son positivos en general, con una creación de 916.000 empleos en marzo -por encima de lo esperado- y sugerencias de algunas autoridades de la Fed de que es posible que se alcance la cifra de un millón de trabajos nuevos al mes más adelante en el año.

Powell dijo que su base de previsión es de un crecimiento del empleo "muy fuerte" en los próximos meses, y que está "en el rango de las posibilidades" que Estados Unidos experimente un "rápido progreso hacia el máximo empleo".

Los más afectados por la pandemia, como los trabajadores con salarios más bajos en el sector servicios, podrían ver cómo sus empleos vuelven con relativa rapidez en los próximos meses, según se reanudan cada vez más actividades consideradas seguras, dijo Powell.

No obstante, reiteró que la Fed no cambiará pronto su actual política de tasas de interés cercanas a cero y compras de bonos por US$ 120.000 millones mensuales.