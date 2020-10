Joe Biden da negativo al test de coronavirus

Luego de que el presidente Donald Trump diera positivo en la madrugada de hoy a la prueba de coronavirus, todas las miradas se volcaron hacia el candidato demócrata, Joe Biden, quien mantuvo un contacto -con distancia- con el mandatario en el debate de este martes.

Ante las preocupaciones, el candidato de 77 años se sometió esta mañana a una prueba de Covid-19, pero los organizadores de su campaña confirmaron que Biden y su esposa Jill dieron negativo al test.

Adicionalmente, el exvicepresidente de Obama confirmó la información a través de su cuenta de Twitter, en la que escribió: "Me complace informar que Jill y yo hemos dado negativo en las pruebas de Covid. Gracias a todos por sus mensajes de preocupación. Espero que esto te sirva de recordatorio: usa una máscara, mantén la distancia social y lávate las manos".

I’m happy to report that Jill and I have tested negative for COVID. Thank you to everyone for your messages of concern. I hope this serves as a reminder: wear a mask, keep social distance, and wash your hands.