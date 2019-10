John Fleming: “Con Chile tenemos claro que queremos construir sobre las fortalezas que ya compartimos”

Economía

El titular de la Administración de Desarrollo Económico destacó la solidez económica y estabilidad política del país, vitales para el crecimiento.

Chile es esta semana, y por primera vez, sede de la reunión de la ACE (Americas Competitiveness Exchange) en su décimosegunda edición, coorganizada por la OEA, Corfo y la Universidad del Desarrollo, y que cuenta con la participación de John Flemming, el subsecretario de Comercio de EEUU para el Desarrollo Económico.

En entrevista exclusiva con DF, el excongresista republicano destacó la ventaja de Chile en materia de desarrollo, su solidez económica y estabilidad política, que estimó vitales para impulsar el crecimiento interno.

Como jefe de la Administración de Desarrollo Económico (EDA, su sigla en inglés) también explicó que la cita busca “intercambiar prácticas comerciales para abordar, de mejor forma, el desarrollo económico, la revitalización y el impulso a comunidades que se han quedado atrás”.

- ¿Cuáles son los desafíos de Chile en materia de desarrollo económico?

- Chile tiene los mismos desafíos que nosotros. En un formato de gobierno de democracia representativa, la economía está avanzando y tienen una clase media que está creciendo –como nos pasa a nosotros-; pero, hay comunidades que se quedan atrás por diversas razones. Constantemente nos quebramos la cabeza pensando en cómo llegar a esas comunidades, cómo creamos más empleo, cómo revitalizamos la economía y cómo las hacemos más resilientes a aquello que causó el problema en un inicio.

- ¿Le han expuesto cuáles son las preocupaciones para el país?

- Hasta ahora, los representantes chilenos han sido muy positivos y se sienten satisfechos con el desempeño de la economía local, con la estabilidad del gobierno, la fortaleza de la moneda y cómo la economía ha crecido en general. EEUU ha visto expansión, pero entendemos que nuestros socios comerciales también necesitan economías fuertes. Eso lo tratamos de trabajar a través de acuerdos comerciales y con Chile tenemos uno fantástico. Con Chile tenemos claro que queremos construir sobre las fortalezas que ya compartimos.

- ¿Cuál es el mensaje de EEUU a países latinoamericanos que puedan sentirse dejados de lado?

- Que estamos abiertos a los negocios y esperamos que ustedes también lo estén. Creemos que Chile definitivamente lo está; quizás otros países de la región no tanto, pero queremos compartir nuestras métricas, nuestros estándares y éxitos, y esperamos reciprocidad.

Buscamos enfocarnos en esas comunidades que, ya sea por razones económicas, limitaciones de infraestructura de transporte, o por efecto de desastres naturales, se han quedado atrás. Podemos llevar incentivos tributarios o hacer donaciones, que luego atraen inversión capital privada.

- ¿Han trabajado así con alguna empresa de Chile?

- Sí, con Arauco. Invertimos US$ 3,2 millones en obras públicas para fundar la instalación de agua y aguas residuales en Grayling, Michigan. Lo hicimos porque era un obstáculo para la empresa invertir

US$ 400 millones en un molino de tableros de partículas. Es inversión extranjera directa en EEUU de una empresa chilena que, probablemente, no hubiese podido llevarse a cabo si no eliminábamos los obstáculos. Hay que imaginar la cantidad de empleo estadounidense y chileno que se derivó. Y, ciertamente, la rentabilidad y riqueza que vuelve a Chile como resultado de esa relación. Esto demuestra lo que hacemos en EDA. Removemos los obstáculos que impiden el desarrollo y eso, por supuesto, alienta al sector privado más allá de nuestras fronteras. Al final, acerca más a las naciones y surgen beneficios para ambas partes, a partir de ese acercamiento.

Powell de la Fed anuncia el regreso de las compras de bonos del Tesoro

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que reanudarán las compras de valores del Tesoro, en un esfuerzo por evitar la reciente agitación en los mercados y dejó abiertas sus opciones sobre las tasas de interés, semanas antes de la próxima reunión. "Mis colegas y yo pronto anunciaremos medidas para aumentar el suministro de reservas a lo largo del tiempo", dijo ante la Asociación Nacional de Economía Empresarial en Denver. Ahí enfatizó que esto no debe verse como un retorno de los programas de flexibilización cuantitativa de la era de la crisis.

EEUU amplía su "lista negra" y añade a 28 entidades de China

En vísperas del reinicio de las negociones comerciales entre EEUU y China, la Casa Blanca bloqueó a un grupo de 28 empresas tecnológicas del gigante asiático de comprar productos estadounidenses, bajo la acusación de violaciones a los derechos humanos contra minorías musulmanas en Xinjiang.

Wilbur Ross, el secretario de Comercio de EEUU, anunció que la expansión de la "lista negra" -en la que ya está incluida desde mayo Huawei- contempla a ocho compañías de tecnología de inteligencia artificial y 20 entidades de gobierno, que ahora requerirán que proveedores de EEUU obtengan licencia especial para continuar vendiéndoles.

El ministro de Exteriores chino criticó la decisión contra las tecnológicas, calificándolas de "error" y dijo que EEUU estaba utilizando "la excusa para intervenir en asuntos internos de China". "Estén atentos", dijo Geng Shuang, portavoz del ministerio, lo que fue visto como señal de que vendrán represalias. Más tarde, la administración de Donald Trump impuso además restricciones a las visas para funcionarios chinos vinculados a las detenciones masivas de musulmanes.