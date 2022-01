JPMorgan estima impacto de petróleo a US$ 150: borraría tres cuartos del crecimiento del PIB mundial

Economía

El precio del petróleo ni siquiera ha alcanzado los US$ 100 por barril, pero eso no ha impedido que los economistas de JPMorgan Chase se pongan en los peores escenarios sobre lo que significaría para la economía mundial un aumento a US$ 150 este trimestre.

En un informe publicado el viernes, economistas que incluyen a Joseph Lupton y Bruce Kasman advirtieron que tal shock sería suficiente para reducir el crecimiento global en más de tres cuartas partes, a alrededor de 0,9% en la primera mitad del año, frente al 4,1% que pronostican actualmente.

En el escenario del banco, la inflación a nivel mundial también se más que duplicaría, a 7,2% en lugar del 3% proyectado. Eso podría obligar a los bancos centrales a endurecer la política monetaria incluso más rápido de lo que pretenden hacerlo actualmente, dijeron los analistas.

“Las crisis del petróleo tienen un largo historial de provocar recesiones cíclicas”, escribieron. “Las últimas tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania aumentan el riesgo de un aumento este trimestre”.

JPMorgan señaló que el análisis no considera las consecuencias para el mercado financiero de un enfrentamiento entre Rusia y Ucrania ni los efectos de sanciones de Estados Unidos a Rusia.

Después de subir esta semana a su nivel más alto desde 2014, el petróleo retrocedió este viernes y el crudo Brent se cotizaba a US$ 87,62.