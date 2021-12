La Bolsa de Nueva York nombra nueva presidenta

La Bolsa de Nueva York sufre una remodelación de su cúpula directiva que incluirá el relevo de su actual presidenta, Stacey Cunningham, por otra directiva, Lynn Martin.

Intercontinental Exchange (ICE), compañía propietaria de New York Stock Exchange (NYSE), anunció una remodelación de la cúpula directiva del gestor de la Bolsa de Nueva York, que supondrá el reemplazo a partir del próximo año de la presidenta compañía, Stacey Cunningham, por Lynn Martin.

Además del nombramiento de Martin, actual presidenta del área de renta fija y servicios de datos de ICE, la matriz del gestor de la Bolsa de Nueva York designó a Sharon Bowen, directora de ambas firmas, como nueva presidenta del directorio de NYSE.

