La Casa Blanca exploró la legalidad de destituir al presidente de la Fed

La oficina del abogado de la Casa Blanca sopesó en febrero las implicancias legales de despojar a Jerome Powell de su presidencia y dejarlo solo como gobernador, dijeron las fuentes, en lo que sería una medida sin precedentes.

La Casa Blanca exploró la legalidad de destituir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en febrero, poco después de que el presidente Donald Trump hablara de despedirlo, según personas familiarizadas con el asunto.

La oficina del abogado de la Casa Blanca sopesó las implicancias legales de despojar a Powell de su presidencia y dejarlo como gobernador de la Fed, dijeron las fuentes, en lo que sería una medida sin precedentes. Un reemplazo tendría que ser nominado por Trump y confirmado por el Senado.

El equipo de Trump realizó el análisis legal y llegó a una conclusión que se mantuvo estrictamente secreta en la Casa Blanca, dijeron los informantes. No está claro si Trump dirigió la revisión legal y las personas no dieron a conocer el resultado.

Un funcionario de la Casa Blanca que se negó a ser identificado dijo que no haría comentarios sobre lo que calificó de supuestas discusiones de meses atrás. El principal asesor económico de Trump, Larry Kudlow, dijo que la degradación de Powell no está actualmente bajo consideración.

"No está sucediendo hoy, por lo tanto, no tengo nada que decir al respecto", dijo Kudlow a los periodistas en la Casa Blanca.

La portavoz de la Fed, Michelle Smith, dijo en un correo electrónico: "Según la ley, un presidente de la Junta de la Reserva Federal solo puede ser removido por una causa".

'Estancado contigo'

Bloomberg News informó en diciembre que Trump discutió el despido de Powell por frustración por los aumentos en las tasas de interés del banco central. Si bien Trump aún expresa regularmente su disgusto con la Fed en tuits, los comentarios sobre la eliminación de Powell han disminuido. Trump le dijo a Powell en una llamada telefónica de marzo: "Supongo que estoy atrapado contigo", según el Wall Street Journal.

La Ley de la Reserva Federal brinda protección explícita a todos los gobernadores de la Fed contra la destitución por parte del presidente, excepto por "causa". Los tribunales han interpretado la frase como la obligación de presentar pruebas de algún tipo de conducta indebida o negligencia en los deberes básicos. Un desacuerdo sobre la política monetaria no cumpliría esas condiciones.

Sin embargo, es menos claro si el presidente puede degradar a un miembro, retirándolo de la posición superior y dejándolo solo como gobernador.

Scott Álvarez, quien se desempeñó como asesor general de la Fed durante más de una década hasta 2017, dijo que Powell podría estar protegido gracias a los cambios que el Congreso hizo a la ley hace cuatro décadas.

Hasta ese momento, el presidente simplemente nombraba al presidente de la Fed entre los gobernadores ya confirmados por el Senado. Pero en 1977, los legisladores modificaron la ley, exigiendo que el Senado confirmara a los candidatos a presidente y vicepresidente por períodos de cuatro años por separado de la confirmación de sus gobernaciones, que duran hasta 14 años.

Álvarez dijo que los tribunales probablemente interpretarían el cambio de 1977 como la eliminación no solo de la autoridad unilateral del presidente para nombrar al presidente, sino también la capacidad de destituirlo sin causa. Sin embargo, no existe un precedente para tal movimiento y no hay forma de saber cómo los tribunales decidirían si la Fed, o el propio Powell, impugnaran la degradación.

Presidente frustrado

El equipo legal de la Casa Blanca desarrolló su análisis luego de que Trump discutiera en privado el despido de Powell en diciembre, luego de un aumento en la tasa de interés que afectó a los mercados financieros globales. La Fed ha aumentado las tasas siete veces desde que Trump asumió el cargo.

Los responsables políticos de la Fed se reunirán el martes y el miércoles. No se espera un movimiento de la tasa de inmediato, aunque los economistas e inversionistas en general están de acuerdo en que el banco central reducirá los costos de los préstamos este año.

Powell, quien se convirtió en presidente en febrero de 2018, ha provocado la ira de Trump por no ser más complaciente con su guerra comercial con China. El presidente se ha quejado repetidamente de que la Reserva Federal, bajo Powell, ha bloqueado el crecimiento y los mercados financieros al elevar las tasas.

"Es mi elección, y no estoy de acuerdo con él por completo", dijo Trump la semana pasada en una entrevista con ABC News. "Francamente, si tuviéramos una persona diferente en la Reserva Federal que no hubiera elevado las tasas de interés tanto, habríamos crecido al menos un punto y medio más".

Trump tuvo una cena informal con Powell y el vicepresidente de la Fed Richard Clarida en febrero, dijo el secretario del Tesoro Steven Mnuchin en ese momento. La Fed emitió un comunicado poco después de la reunión diciendo que el grupo discutió el desempeño y la perspectiva de la economía de Estados Unidos, pero que Powell no compartió sus expectativas sobre la política monetaria.

"La ley es clara"

Powell le dijo al programa de CBS News "60 Minutes" en marzo que no creía que fuera apropiado comentar sobre Trump. Pero Powell también dijo que no cree que el presidente tenga la autoridad para despedirlo. “La ley es clara que tengo un término de cuatro años. Y tengo toda la intención de servirlo ", dijo.

Incluso si pudiera degradar a Powell, Trump no puede elegir al presidente del panel de fijación de tarifas de la Fed, el Comité Federal de Mercado Abierto. Por tradición, los miembros del comité seleccionan al presidente de la Fed como su presidente, pero son libres de elegir a cualquiera en el panel. En ausencia de un presidente, el vicepresidente del comité, tradicionalmente el presidente de la Fed de Nueva York, dirigirá las reuniones.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, dijo que el análisis de la administración de degradar a Powell apunta al "caos" en la Casa Blanca.

"Lo que hemos aprendido a lo largo de las décadas es que cuando la política monetaria es manipulada políticamente, la persona promedio de clase media resulta perjudicada", dijo Schumer a los reporteros el martes. "El presidente Trump no entiende la historia, no entiende que hay personas que conocen estos problemas mejor que él".

Actualmente, cinco de los siete asientos de la Reserva Federal están ocupados, y Trump está sopesando a los candidatos para los otros dos cupos. Trump ha nombrado a cuatro personas desde el año pasado para esos dos escaños, ninguno de los cuales llegó a la confirmación del Senado.

Al expresar sus frustraciones con la Reserva Federal, Trump rompe con al menos dos décadas de tradición de presidentes que se abstienen de comentar públicamente sobre la política monetaria. Los presidentes, sin embargo, han aplicado presión sobre las tasas.

El expresidente de la Fed, Paul Volcker, relató en una memoria reciente que en 1984, el presidente Ronald Reagan le ordenó que no subiera las tasas antes de las elecciones. El expresidente George H.W. Bush instó a Alan Greenspan a bajar las tasas de interés en una entrevista de junio de 1992 con el New York Times.

El martes, Trump llevó su campaña de presión contra los bancos centrales al Banco Central Europeo. El presidente acusó a la zona del euro y a China de debilitar sus monedas para obtener una ventaja económica, y criticó al presidente del BCE, Mario Draghi, por prometer estímulos monetarios justo antes de la reunión de la Fed esta semana.

Draghi dijo en el foro anual de la institución en Sintra, Portugal, que "se requerirá un estímulo adicional" si las perspectivas económicas de la zona euro de 19 naciones no mejoran.