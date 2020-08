La Casa Blanca presiona para alcanzar acuerdo por nuevo plan de estímulo económico esta semana

Economía

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, afirmó estar abierto a reanudar las negociaciones y a “poner más dinero sobre la mesa” para llegar a un consenso.

Nuevas presiones hacia los demócratas comenzó a ejercer esta semana la Casa Blanca, ya que el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, afirmó que el gobierno está abierto a reanudar las discusiones sobre un nuevo paquete de medidas de estímulo, las que no alcanzaron un acuerdo la semana pasada, e incluso se abrió a ofrecer más dinero para llegar a un consenso.

"El presidente está decidido a gastar lo que necesitemos gastar... Estamos preparados para poner más dinero sobre la mesa", dijo el representante de la administración Trump en entrevista con CNBC, quien agregó que "nuevamente, si podemos conseguir un trato justo, estamos dispuestos a hacerlo esta semana".

Esto, luego de que tras dos semanas de reuniones diarias entre el gobierno y los demócratas, el monto del paquete de ayuda -US$ 1 billón propuesto por los republicanos y US$ 3,4 billones por la oposición- y los beneficios semanales por desempleo -US$ 400 y US$ 600, respectivamente- impidieron alcanzar un acuerdo de ayuda.

En consecuencia, el presidente Donald Trump firmó el fin de semana cuatro órdenes ejecutivas para extender parcialmente los beneficios por desempleo -a US$ 400 por semana, quedando el 25% a responsabilidad de los estados-, postergar el pago de impuestos y proporcionar ayuda a estudiantes.

La acción fue calificada por los negociadores demócratas, Nancy Pelosi y Chuck Schumer, como "inconstitucional" e "ineficaz", e incluso no fue totalmente respaldada por los republicanos, quienes consideran que no es una solución permanente.

Por lo mismo, Pelosi afirmó el domingo que "ahora mismo, tenemos que llegar a un acuerdo (...) Tenemos que hacer lo mejor que podamos por el pueblo estadounidense", dejando claro que todavía está a favor de una solución legislativa.

Schumer, en tanto, reiteró hoy que está a la espera de que "prevalezcan las voces más cuerdas en el Partido Republicano... estamos esperando que regresen y digan 'sí'".

Si bien no dio una fecha de cuándo se reiniciarían las conversaciones, Mnuchin dijo que los líderes demócratas parecían "dispuestos a comprometerse". Incluso Trump presionó a los demócratas al publicar en su Twitter hoy "así que ahora Schumer y Pelosi quieren reunirse para hacer un trato. Es increíble cómo funciona todo, ¿no?".