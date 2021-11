La Fed comenzará a reducir su programa de compra de bonos a fines de este mes

Economía

Mensualmente se adquirirán US$ 15 mil millones menos, desde los US$ 120 mil millones actuales. El mercado prevé el primer alza de la tasa a fines de 2022 o inicios de 2023.

La Reserva Federal de Estados Unidos decidió dar el primer paso para retirar la masiva ayuda que está proporcionando a la economía, y por fin dejar atrás el momento más crítico de la pandemia. Tal como lo había anticipado el mercado, el banco central anunció que comenzará a reducir el ritmo de su programa de compra de US$ 120 mil millones mensuales a fines de noviembre.

Así lo anunció el Comité Central de Mercado Abierto (FOMC, su sigla en inglés) al concluir este miércoles su reunión de política monetaria ordinaria, en la cual también se definió -de forma unánime- mantener la tasa de interés en un rango entre cero y 0,25%, donde se encuentra desde marzo del año pasado.

La Fed decidió dar este paso debido a que la mayor economía del mundo ha logrado un "progreso sustancial adicional" hacia sus objetivos de empleo máximo e inflación desde lo que ocurría en diciembre del año pasado, se lee en el comunicado.

Cada mes se comprarán US$ 15 mil millones menos -US$ 10 mil millones en bonos del Tesoro y US$ 5 mil millones en valores respaldados por hipotecas-. Dada la fecha de inicio, se espera que el programa de estímulo finalizace totalmente a mediados del próximo año.

El FOMC señaló en su comunicado que luego de las reducciones de este mes y diciembre, es probable que se realicen modificaciones similares a las compras de activos. Pero la entidad financiera se declaró preparada para ajustar el ritmo del proceso de reducción de compra de activos "si los cambios en las perspectivas económicas lo justifican".

¿Y la tasa?

La misiva precisó que no se debe asociar la reducción de la compra de activos a una señal de que se subirá la tasa de interés. "Es momento de reducir la compra de activos, no es tiempo de subir las tasas de interés", enfatizó Jerome Powell, presidente de la Fed, en una conferencia de prensa posterior.

El jefe del banco central defendió que "aún queda terreno por recorrer para alcanzar el máximo empleo tanto en términos de empleo como en términos de participación", y por ende realizar el primer ajuste. "Podemos ser pacientes en lo que respecta a tasas de interés", dijo.

La autoridad espera que el mercado laboral "se recupere aún más", y argumentó que tienen "muy buenas razones" para pensar que eso pasará a medida que disminuya la variante Delta. De hecho, planteó que la mayor economía del mundo podría alcanzar el empleo máximo a mediados del próximo año.

David Kelly, jefe de estrategia global de JP Morgan Asset Management, estima que recién en la última reunión de política monetaria de 2022 se realizaría el primer alza de tasas, al igual que Gregory Daco de Oxford Economics. Paul Ashworth, economista jefe para EEUU de Capital Economics, prevé que el movimiento se realizaría recién a comienzos de 2023.

Inflación en el radar

Powell reconoció que la reducción del programa de compra de bonos está ocurriendo antes y más rápido de lo que él mismo hubiera esperado hace seis meses, en parte porque la inflación entrante es mayor.

Los funcionarios de la Reserva Federal sostuvieron que "la inflación es elevada, reflejando en gran medida factores que se espera sean transitorios". Agregaron que "los desequilibrios de oferta y demanda relacionados con la pandemia y la reapertura de la economía han contribuido a aumentos considerables de precios en algunos sectores".

Su presidente espera que la inflación siga aumentando mientras haya problemas de suministro. Sobre esto último detalló que "es muy difícil predecir la persistencia de las limitaciones de la cadena de suministro o sus efectos sobre la inflación. Las cadenas de suministro globales son complejas. Volverán a funcionar normalmente, pero el momento en que ocurrirá es muy incierto".

A su juicio, la inflación empezaría a bajar recién a mediados del próximo año, pero aclaró que si ven señales de que los precios -que llegaron a 5,4% acumulado en doce meses a septiembre- siguen subiendo persistentemente y más allá de lo que toleran, van a ajustar su postura.