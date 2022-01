La Fed da nuevas señales de que comenzará el ajuste monetario en EEUU a partir de marzo

Economía

El banco central apuntó a una inflación “muy por encima del 2% y un mercado laboral “fuerte” como argumentos.

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) sigue luchando contra una inflación que no da tregua, pero su primera reunión de política monetaria de este 2022 finalizó sin mayores sorpresas.

Esto ya que el mayor banco central del mundo señaló, tal como esperaba el mercado, que comenzará a aumentar "pronto" las tasas de interés, algo que analistas traducen en que el ajuste comenzaría en marzo.

"Con una inflación muy por encima del 2% y un mercado laboral fuerte, el comité espera que pronto sea apropiado elevar el rango objetivo para la tasa de fondos federales", adelantó el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, su sigla en inglés) en un comunicado.

Cuando la Fed aumente la tasa, estará realizando su primera alza en más de tres años, desde diciembre de 2018, la cual se estima que será de 0,25 puntos porcentuales.

Y es que desde que la pandemia irrumpió sobre la economía estadounidense en marzo de 2020 la tasa está anclada en un rango de cero a 0,25%, donde se mantiene hoy por hoy.

La entidad presidida por Jerome Powell detalló que decidió seguir reduciendo el ritmo mensual de compras de bonos, lo que implica que el proceso concluiría a comienzos del tercer mes del año.

En febrero -mes en que la Fed no se reúne, como varios institutos emisores a nivel global- el FOMC estará comprando solo US$ 30 mil millones, una baja considerable desde los US$ 120 mil millones que adquirió cada mes durante gran parte de la pandemia.

Todos los ojos -tanto de analistas de mercado como de la ciudadanía- están apuntando a la Fed porque la mayor economía del mundo se está enfrentando a una inflación que no se había visto en casi 40 años.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) cerró 2021 dando cuenta de un alza de 7% en doce meses, algo inédito desde junio de 1982.

Luego del esperado ajuste de marzo, el mercado estima que durante este año la Fed realizaría tres alzas de tasas más, para seguir con nuevos incrementos el año que viene.

En alerta por ómicron

Tal como ya es habitual en sus declaraciones, la Reserva advirtió que "el rumbo de la economía sigue dependiendo del curso del virus".

Si bien los expertos del FOMC prevén que el avance del proceso de vacunación y la relajación de las restricciones sobre la cadena de suministro respalden un mejor desempeño de la actividad económica, del empleo y una reducción de la inflación, también son conscientes de que "persisten los riesgos para las perspectivas económicas, incluso de nuevas variantes del virus".

Algo que sí cambió respecto a las reuniones anteriores fue que se eliminó la afirmación que apuntaba a que el banco central se comprometía a usar "su gama completa de herramientas" para apoyar a la economía norteamericana en medio de la crisis.