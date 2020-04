La Fed saca su bazuca otra vez y lanza programa de US$ 2,3 billones para socorrer a pequeñas empresas y gobiernos locales

Economía

"El papel de la Reserva Federal es proporcionar el mayor alivio y estabilidad que podamos durante este período ", dijo Jerome Powell.

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) anunció hoy que en una nueva jugada por socorrer la economía y lanzará un programa de US$ 2,3 billones en préstamos para apoyar a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) y gobiernos locales afectados por la pandemia del coronavirus.

En esta oportunidad, la Fed trabajará junto a los bancos de EEUU para ofrecer préstamos a cuatro años, los que se destinarían a empresas con hasta 10 mil trabajadores y con ingresos menores a US$ 2,5 mil millones durante 2019.

"La máxima prioridad de nuestro país debe ser abordar esta crisis de salud pública, brindar atención a los enfermos y limitar la propagación del virus", dijo el presidente de la Fed, Jerome Powell, y agregó que "el papel de la Reserva Federal es proporcionar el mayor alivio y estabilidad que podamos durante este período de actividad económica restringida, y nuestras acciones de hoy ayudarán a garantizar que la recuperación final sea lo más vigorosa posible".

En este nuevo esfuerzo, se incluirían el Programa de Protección de Nómina y otras medidas destinadas a llevar dinero a las pequeñas empresas y reforzar las finanzas municipales con un programa de préstamos de US$ 500 mil millones, y el Tesoro proporcionará un respaldo de US$ 35 mil millones al programa para protegerse contra posibles pérdidas. Las firmas que obtengan créditos deberán, según el banco central, realizar un "esfuerzo razonable" para mantener a los trabajadores y las nóminas.

Con este mecanismo, se comprará directamente la deuda emitida por estados, ciudades y condados más poblados, a fin de ayudarles a responder a la crisis sanitaria.

El banco central también dijo que ampliará tres líneas de crédito existentes destinadas a aumentar el crédito a hogares y empresas. El nuevo esfuerzo tendrá como objetivo US$ 850 mil millones a través de las tres instalaciones, y un movimiento respaldado por US$ 85 mil millones en protección del Tesoro.

Los préstamos de Main Street -dirigidos a empresas medianas- serían un mínimo de US$ 1 millón y un máximo de US$ 25 millones o una cantidad que "cuando se agrega a la deuda pendiente y comprometida pero no retirada existente del Prestatario elegible, no exceda cuatro veces las ganancias del Prestatario elegible 2019 antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización", lo que sea menor, según un comunicado de la Fed. El monto total destinado al programa es de US$ 600 mil millones.

Powell también afirmó que la Fed está "ejerciendo su autoridad de ofrecer crédito de emergencia a niveles sin precedentes", con respaldo financiero del Tesoro y del Congreso de EEUU.

Banco central seguirá "con fuerza, proactividad y agresividad"

En cuanto al rol que jugará el banco central en la crisis, aseguró que "la Fed seguirá entregando apoyo financiero" y que actuará con "con fuerza, proactividad y agresividad". Además, agregó que "deberíamos hacer todo lo que podamos para proveer alivio a quienes más sufren".

Luego de explicar el nuevo y millonario plan de socorro, Powell se refirió a la situación de la economía de EEUU, y aseguró que si bien espera que el segundo trimestre de este año la economía esté "muy débil", señaló que "existen muchas razones para creer que la economía se recuperará y que este repunte será robusto".

En cuanto a la compleja situación que vive hace semanas el mercado laboral, el presidente de la Fed dijo que aunque el país se mueve con una "velocidad alarmante a una tasa de desempleo muy alta, aunque temportal". La inminente mejora dependerá, según Powell, de la prolongación del coronavirus.