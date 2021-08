La marea de la deuda de EEUU comenzará a retroceder, aliviando el temor al retiro de estímulo de la Fed

Economía

Por primera vez en más de cinco años, el Tesoro de EEUU reducirá en los próximos meses sus gigantescas ventas trimestrales de notas y bonos, dicen los operadores de Wall Street, en un cambio tan grande que probablemente contrarrestará con creces la inminente amenaza de una reducción en las compras de la Reserva Federal.

El Departamento del Tesoro anunciará este miércoles su llamado reembolso trimestral de valores a más largo plazo, en que normalmente establece los cambios en la estrategia de emisión de deuda. Si bien la mayoría de los distribuidores no esperan cambios en el monto de US$ 126 mil millones de reembolsos recientes, muchos ven a los funcionarios preparando el escenario para una reducción a partir de noviembre.

La emisión se ha movido en sentido contrario durante años, debido a los crecientes déficits presupuestarios federales a raíz de los recortes de impuestos del presidente Donald Trump y luego debido al gasto de emergencia causado por la pandemia. Pero incluso con el Congreso negociando nuevos programas de gasto en infraestructura y programas sociales, las necesidades de endeudamiento disminuirán, ya que las autoridades planean nuevas medidas de ingresos para esas iniciativas a varios años.

"Sus necesidades de financiamiento caerán drásticamente de 2021 a 2022", dijo Meghan Swiber, estratega de tasas de Bank of America. "Creemos que el Tesoro debe implementar recortes más temprano que tarde, o corre el riesgo de tener un exceso de fondos", dijo.

Si los pronósticos de los economistas son correctos, es probable que la reducción de ventas se produzca en un momento en que la Fed comenzará a recortar sus compras de bonos del Tesoro. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo la semana pasada que el banco central ha comenzado a discutir el momento y el ritmo de la futura normalización. Los analistas esperan que comiencen a principios de 2022.

Temores por la Fed

JPMorgan Chase predice que la emisión neta total de deuda, incluidas las facturas, llegará a US$ 1,46 billón (millón de millones) en 2022, unos US$ 860 mil millones menos que este año.

Solo en pagarés y bonos, la emisión neta será aproximadamente US$ 1 billón menor el próximo año en comparación con 2021, dice el banco. Mientras tanto, la Fed solo comprará, en el mercado secundario, US$ 316 mil millones de dichos valores en 2022, dada su reducción gradual, por debajo de los US$ 960 mil millones de este año, pronostica JPMorgan.

La reducción de la emisión de bonos del Tesoro podría atenuar aún más cualquier temor sobre una crisis como la de 2013, conocida como taper tantrum, cuando los mercados se asustaron ante la perspectiva de la retirada del estímulo de la Fed. La caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro en los últimos meses ya había ayudado a calmar esas preocupaciones.

Además del reembolso, el Tesoro está lidiando actualmente con maniobras para evitar alcanzar el límite de deuda federal, luego de que el domingo terminara una suspensión de dos años del tope. Tanto los economistas como los estrategas anticipan que el Congreso actuará para aumentar o suspender el límite nuevamente antes de que el Tesoro se quede sin espacio para evitar un incumplimiento de pagos en el otoño (boreal).

Los distribuidores primarios, que comercian directamente con la Fed, no están completamente de acuerdo sobre cuándo ocurrirá la reducción en la emisión de los llamados cupones (pagarés y bonos). Goldman Sachs Group y Morgan Stanley esperan los reembolsos para febrero como un punto de partida más probable. Pero Barclays y RBC Capital Markets dicen que podrían comenzar con las subastas que se llevarán a cabo la próxima semana. Si la mayoría tiene razón, el Tesoro mantendrá los reembolsos en US$ 126 mil millones.

Recomendación a la baja

Eso está muy lejos del patrón desde incluso antes de que comenzara la pandemia. La deuda total del Tesoro en circulación ha aumentado aproximadamente 50% desde fines de 2017, a US$ 21,7 billones.

Gran parte del aumento en 2020 se produjo en forma de billetes, ya que el Tesoro se apresuró a acumular efectivo para usarlo en gastos de ayuda de emergencia. Las letras del Tesoro alcanzaron alrededor de 25% de la participación total de la deuda del Tesoro pendiente el año pasado.

Ahora están en alrededor de 20%, después de recortes en la emisión para reducir lo que había sido una montaña récord de efectivo. El Comité Asesor de Préstamos del Tesoro, integrado por los principales traders e inversionistas, aconsejó un rango de 15% a ​​20%.

La reducción del déficit, a US$ 1,2 billón el próximo año, desde US$ 3 billones este año, en las últimas proyecciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, es principalmente un reflejo del retroceso de la pandemia.

"Por supuesto, estas reducciones de deuda no responderán a que nos estemos acercando a tener presupuestos equilibrados", dijo John Briggs, jefe global de estrategia de escritorio de Natwest Markets. "Nuestro estado final de equilibrio, digamos, después de agosto de 2022, seguirá teniendo una deuda más alta que antes de la pandemia, con el reconocimiento de que los déficits van a estar aquí durante mucho tiempo".