La OPEP+ se reúne mañana para abordar prolongación del recorte de la oferta

Moscú y Riad ya habrían llegado a un acuerdo preliminar para prolongar al menos un mes el histórico recorte de 9,7 mbd acordado en abril para los meses de mayo y junio.

La alianza OPEP+ celebrará este sábado una reunión telemática para abordar la posible prolongación más allá de este mes de los recortes de la oferta de petróleo, informaron hoy a Efe en el Ministerio de Energía de Rusia.

"La reunión de la OPEP+ se celebrará este sábado a las 17.00 hora de Moscú", dijo a Efe Olga Golant, de la oficina de prensa de esa cartera.

La portavoz no se pronunció sobre la celebración de una reunión previa de la OPEP, aduciendo que no tiene competencias para informar de ello, al no participar Rusia en este formato.

Sin embargo, según fuentes citadas por varios medios rusos, la reunión de la OPEP tendrá lugar dos horas antes de la cita de la alianza OPEP+.

Según la agencia oficial rusa TASS, Moscú y Riad ya llegaron a un acuerdo preliminar para prolongar al menos un mes el histórico recorte de 9,7 mbd acordado en abril para los meses de mayo y junio.

Además de la reducción de 9,7 mbd en mayo y junio, la OPEP+ pactó en la cita de abril pasado que la rebaja se suavizaría hasta 7,7 mbd entre el julio y diciembre, y hasta 5,8 mbd entre enero de 2021 y abril de 2022.

De acuerdo con la misma fuente, la reunión, que inicialmente estaba prevista para los días 9 y 10, va a ser "larga y difícil".

Los países habían barajado adelantarla al pasado jueves, pero no fue posible debido a problemas en el cumplimiento de los compromisos de reducción de la producción por parte de algunos países.

Según la agencia Interfax, los países de la OPEP cumplieron en mayo el acuerdo OPEP+ solo al 75 %, ya que Irak y Nigeria no habrían cumplido sus compromisos de reducción.

Sin embargo, Irak ya ha reconocido sus dificultades y ha prometido remediar el problema del incumplimiento, lo que ha hecho posible fijar la reunión finalmente para este sábado.

Mientras, este jueves fuentes kazajas indicaron que la reunión del comité técnico conjunto (JTC, en sus siglas en inglés) se ha retrasado al 17 y la del Comité Conjunto de Supervisión Ministerial (JMMC) al día 18 de este mes.