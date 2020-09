La paradoja del cepo argentino: hay cuatro veces más dólares en billetes que reservas en el banco central

Economía

Para el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, el actual esquema de restricciones cambiarias tiene que sobrevivir al menos seis meses, a la espera de que llegue la cosecha gruesa.

La falta de dólares ha sido un problema casi endémico de Argentina. La posibilidad de que el país se salve con una cosecha, frase que se ha repetido como un rezo por décadas, no tiene que ver con el efecto multiplicador de la actividad del campo sino con su capacidad de generar las divisas que requiere la economía.

Los años pasaron, pero las necesidades siguen siendo las mismas, con una notable paradoja en el medio: hace más de sesenta años la balanza de pagos era sensible al clima, porque los dólares solo entraban si antes eran sembrados, cosechados y exportados. Hoy los dólares están, pero encerrados en cajas de seguridad o en cuentas bancarias. No es un detalle menor, porque las políticas que se adopten para aumentarlas reservas tienen otro perfil si se valida este diagnóstico o no.

Para el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, el actual esquema de restricciones cambiarias tiene que sobrevivir al menos seis meses, a la espera de que llegue la cosecha gruesa. En términos macroeconómicos, la película que mira el BCRA es la siguiente: la Argentina tenía un flujo exportador de más de US$ 80.000 millones en 2011, que al día de hoy se redujo 25%. Ese monto es casi equivalente a las importaciones, con lo cual en la teoría no queda saldo para afrontar los pagos de servicios financieros y toda la demanda de ahorro y gastos de los minoristas.

Evitar este problema es la principal justificación que hoy usa el Gobierno para sostener todas las limitaciones a la compra de dólares. Aunque para balancear sus efectos, el Ejecutivo debería estimular de todas las maneras posibles el intercambio comercial. La pandemia no permitió avanzar mucho en ese frente, con lo cual seguimos dependiendo del precio de la cosecha.

Al mismo tiempo, hay una realidad paralela que muestra otra cara de esta moneda. Pesce reconoce que en el país hay US$ 170.000 millones en billetes norteamericanos, cuatro veces el nivel de reservas brutas que tiene el Banco Central. Como si fuese poco, antes de las PASO había US$ 31.000 millones depositados en los bancos, cifra que cayó 60% desde entonces.

