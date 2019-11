¿La pipa de la paz? Trump y Powell se reunieron en la Casa Blanca para hablar de economía

El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, se reunió este lunes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, para discutir sobre los principales temas económicos del país y el mundo, marcando un nuevo cara a cara este año en medio de las severas críticas de la Casa Blanca sobre el banco central.

Los comentarios de Powell "fueron consistentes con los realizados la semana pasada en las audiencias ante el Congreso", dijo la Fed en un comunicado publicado poco después del encuentro, en el que añadió que la reunión fue invitación del jefe de Estado.

"No discutió sus expectativas respecto de la política monetaria, excepto para enfatizar que el camino dependerá completamente de la información entrante que tenga en cuenta las perspectivas de la economía", dijo la Fed.

Posteriormente, Trump tuiteó que habían tenido una "reunión muy buena y cordial" y habían discutido una serie de cuestiones que incluían "tasas de interés, interés negativo, baja inflación, flexibilización, fortaleza del dólar y su efecto en la fabricación, el comercio con China, la UE y otros, etc".

