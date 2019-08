La semana en que Argentina colapsó tras la derrota de Macri en las primarias

Economía

El peso, la bolsa y el riesgo país marcaron récords; las calificadoras de riesgo bajaron sus perspectivas para el país; y el responsable de las políticas económicas, Nicolás Dujovne, renunció a su cargo.

La semana "post PASO" en Argentina cerró con la renuncia del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y marcó lo que podrían ser los siete peores días de la gestión de Mauricio Macri.

El jefe de Estado trasandino no sólo perdió en las elecciones primarias frente al candidato peronista del Frente de Todos, Alberto Fernández -quien está flanqueado por la expresidenta Cristina Fernández-, sino que lo hizo con una diferencia de 15 puntos, que lo deja en una situación casi imposible de remontar, considerando además la difícil situación económica del país.

El presidente ha empezado a intentarlo todo. Anunció drásticas medidas para intentar aliviar los bolsillos de los ciudadanos -que incluyen bonos, congelamiento de precios y aumento de salarios mínimos-, pero ya enfrenta críticas y acciones de la oposición que buscan desprestigiarlo aún más en plena carrera por la Casa Rosada.

El mal momento económico

Si bien los comicios en la teoría no definieron las candidaturas, en la práctica delinearon un panorama político favorable para el retorno del kirchnerismo al poder y arrastraron a los mercados locales.

Por ejemplo el martes, la moneda trasandina profundizó su desplome frente al dólar hasta las 55,65 unidades, luego de perder un 15% de su valor el día anterior. Hasta hoy, ha llegado a cotizar en alrededor de 57 pesos por dólar.

Ello llevó a que, por dos días consecutivos, el banco central decidiera vender verdes. El lunes pasado vendió unos US$ 200 millones y el martes otros US$ 150 millones en tres operaciones, además de los US$ 60 millones licitados en nombre del Tesoro.

En tanto, el riesgo país llegó a trepar hasta los 1.744 puntos base, su mayor nivel en diez años y al inicio de esta semana ya se ubica en 1.617.

La bolsa de Buenos Aires también vivió una semana volátil. El primer día tras las PASO perdió un 38%, que logró recuperar en parte el martes. Al viernes había perdido 2,04% para cerrar en 30.406,65 puntos.

A esto se suma una economía en recesión desde el segundo trimestre de 2018, que registró una contracción de 5,8% entre enero y marzo de este año, y que ha repuntado mucho más lento de lo esperado por el gobierno y por el mercado; una tasa de desocupación de 10,1% y la pobreza en niveles de 2015.

Calificación a la baja

Todo ello llevó la semana pasada a tres calificadoras de riesgo internacional a rebajar la nota para los activos argentinos.

Primero fue Moody's que apuntó a que "la creciente incertidumbre sobre el rumbo de las políticas, y la volatilidad financiera que esto genera, fueron factores clave en la decisión de cambiar (...) la perspectiva de la calificación B2 de Argentina".

Además, consideró que el resultado electoral ha sembrado "mayores incógnitas sobre el rumbo que pudieran tomar las políticas económicas después de las elecciones generales de octubre y sobre su posible impacto en el perfil crediticio de Argentina".

Luego fue Fitch Ratings, que bajó la calicación de la Argentina a CCC desde B, lo que refleja la expectativa de deterioro macroeconómico y posibilidad de default.

"La rebaja de las calificaciones de Argentina refleja una elevada incertidumbre política después de las elecciones primarias del 11 de agosto, un endurecimiento severo de las condiciones financieras y un deterioro esperado en el entorno macroeconómico que aumenta la probabilidad de un incumplimiento soberano o una reestructuración de algún tipo", señaló la firma.

Agregó que los resultados adversos a la gestión de Mauricio Macri, "apuntan a mayores riesgos de discontinuidad de la política luego de las elecciones generales de octubre de 2019".

Le siguió Standard & Poor´s que aplicó el recorte a largo plazo de Argentina a 'B-' considerando que la turbulencia del mercado debilita su perfil crediticio.

"La perspectiva es negativa. También confirmamos las calificaciones de corto plazo en moneda local y extranjera de 'B'. Al mismo tiempo, colocamos nuestra calificación soberana en escala nacional de 'raAA-' en el listado de Revisión Especial (CreditWatch) con implicaciones negativas y bajamos nuestra evaluación de riesgo de transferencia y convertibilidad a 'B' desde 'B+'", explicó la empresa.

Crece el temor de default

Y, más allá de que todo apunta a que Fernández ganará las presidenciales, los analistas han empezado a evaluar lo complicada que podría ser la transición del poder, añadiendo más elementos negativos al cóctel de factores que vienen hundiendo a la nación.

También preocupa que la nación incumpla con los pagos de su deuda. La semana pasada, los precios de los swaps de incumplimiento de crédito (CDS) a cinco años subieron a un máximo en cinco años. En esos niveles, la probabilidad de un default dentro de ese período se estima en entre 70% y 75%.

La última vez que Argentina estuvo en esta posición fue en 2001, un evento que generó años de recesión y crisis económica.

En conversación con DF, analistas han apuntado a que preocupa también que Fernández ha dicho que buscaría volver a revisar el acuerdo standby de Argentina por US$ 57.100 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) si gana la elección general en octubre.