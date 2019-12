Las cinco claves que dan calma al mercado ante el juicio político contra Donald Trump

Economía

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles el inicio de un juicio político en contra del presidente de ese país, Donald Trump.

Abuso de poder y obstrucción al Congreso fueron los cargos que se votaron y que, tras superar los 216 sufragios necesarios, avanzarán al Senado.

Sin embargo, tanto el presidente como el Partido Republicano se han mostrado confiados, debido a que la líder de la cámara baja, Nancy Pelosi, no ha enviado los cargos al Senado, donde, además, los republicanos tienen mayoría.

Pero hay otro actor importante que también ha dado signos de calma: el mercado.

Las cifras económicas han apoyado la gestión de Trump, lo que ha puesto un poco de freno a la incertidumbre que podría dispararse con este tipo de acusaciones.

Desempleo en mínimos en 50 años, crecimiento económico estable, alza en los salarios y avances en negociaciones comerciales, son algunos de los factores que podrían darle el pase al mandatario para un segundo período en la Casa Blanca.

Negociaciones comerciales

A pesar de la guerra comercial que mantiene Estados Unidos con China hace más de 18 meses, las dos mayores economías del mundo ya están dando pasos concretos. Ayer el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, anunció que la firma de la "fase uno" del acuerdo comercial entre los países ya tiene fecha: principios de enero. El texto ya está terminado, dijo, pero se le está realizando una "depuración" técnica, lo que ha retrasado el trámite.

Otra buena señal desde el gobierno de Trump es la firma del tratado comercial entre EEUU, México y Canadá (Usmca, su sigla en inglés), que reemplazará al Nafta.

El texto se comenzó a votar ayer en la Cámara de Representantes de EEUU, luego de que los parlamentarios revisaran el documento sobre la actualización del pacto firmado la semana pasada en México. La votación concluirá hoy.

Fortaleza del mercado laboral y crecimiento

El desempleo se ha mantenido en mínimos en 50 años y el último reporte mantiene el optimismo. En noviembre, el crecimiento del trabajo tuvo su mayor alza en diez meses: se crearon 266 mil empleos, cifra muy por encima de los pronósticos que esperaban un poco más de 185 mil. El fin de la huelga de los empleados de General Motors y más contrataciones en la industria de la salud impulsaron el dato, que confirma que la economía del país sostuvo su expansión moderada a pesar de la desaceleración manufacturera.

Si bien el mundo entró en una desaceleración sincronizada, el Producto Interno Bruto (PIB) del país no se ha visto tan golpeado. Desde el inicio de la gestión de Trump, en 2017, el crecimiento ha promediado 2,6%, llegando incluso a 3,5% en el cuarto trimestre de ese año y en el segundo trimestre de 2018. Si bien en los últimos tres meses de 2018 bajó a 1,1%, la cifra repuntó a un 3,1% entre enero y marzo de 2019. Hoy se dará a conocer la tercera revisión del tercer trimestre, que confimaría las estimaciones de una expansión de 2,1%.

Confianza en el Senado ante juicio político

Este miércoles se aprobó en la Cámara de Representantes el inicio de un juicio político en contra del presidente Trump. Con dos cargos a cuestas -abuso de poder y obstrucción al Congreso-, el mandatario ya pasó a la historia como el tercer presidente de EEUU que será sometido a un impeachment, luego de que se diera luz verde a los dos artículos con una votación sobre los 216 sufragios necesarios.

Sin embargo, la presidenta de la cámara baja, Nancy Pelosi, ha sido emplazada por aliados del jefe de Estado debido a que no se comprometió a enviar inmediatamente los artículos al Senado, donde se debe llevar a cabo el proceso y en donde existe mayoría republicana.

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo que Pelosi "está avergonzada (...) Está asumiendo que ha sido vencida al no pasar los cargos". Pero Pelosi argumentó que "no han visto nada" que garantice un juicio justo.

Elección presidencial 2020

En noviembre del próximo año se desarrollarán las elecciones presidenciales y legislativas en Estados Unidos, y el presidente Trump está decidido a lograr un segundo período en la Casa Blanca.

Las cifras económicas, como el impulso del mercado laboral y la mejoría de los salarios, lo respaldan. Sin embargo, la ciudadanía ha ido cediendo hacia los demócratas en su intención de voto en la elección general. Según Emerson College, Trump se posiciona en el segundo lugar de las preferencias con un 48%, frente al 52% del exvicepresidente Joe Biden, el rival que más suena para poner fin a la gestión del multimillonario en Washington. Sin embargo, Suffolk University le da ventaja a Trump con 44% sobre el 41% de Biden.

Eso sí, son 28 los políticos que entrarán en carrera, lo que podría desviar los votos del demócrata, quien además ha tenido problemas directos con Trump por el presunto requerimiento del mandatario al gobierno de Ucrania para investigar a Biden y su hijo, Hunter; el mismo requerimiento que activó el proceso de impeachment.

Recorte de impuestos a la clase media

A mediados de septiembre, el asesor económico de la Casa Blanca Larry Kudlow, informó a periodistas la intención del presidente Trump de presentar un plan de reducción de impuestos a mediados del próximo año, algunos meses antes de las elecciones presidenciales y legislativas que se realizarán en noviembre de 2020.

Tras el recorte aplicado a las empresas, éste sería un "recorte de impuestos 2.0", como lo denominó Kudlow. "Reuniremos las mejores ideas del Congreso, el gobierno y personas externas para proporcionar una nueva ronda de alivio fiscal a la clase media", dijo, sin embargo, no entregó más detalles de la medida.

El anuncio, en caso de llevarse a cabo, podría sumar votos a la candidatura de Trump, en busca de un segundo período en Washington.