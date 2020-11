Las claves de la más reñida y polarizada elección a la presidencia de EEUU

Economía

Florida y Ohio se convirtieron en dos de los estados más importantes para la jornada. Debido al disputado conteo, el impacto en los mercados fue inmediato.

Lo que según las encuestas sería una paliza y una victoria fácil para Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, fue más bien una jornada reñida, en la que el demócrata logró mantener una ventaja, pero donde cada voto fue peleado en las urnas.

Las primeras mesas en cerrar fueron algunas de Indiana y Kentucky, pasadas las 6 de la tarde hora del este, y si bien mostraban los votos de solo algunos condados, ya anticipaban que las victorias históricas no serían tan contundentes.

Sin embargo, eso no impidió que los medios estadounidenses comenzaran rápidamente a realizar proyecciones. Al cierre de esta edición, Biden se adjudicaba 131 votos electorales y Trump sumaba 108, de acuerdo a lo estimado por The Associated Press (AP), mientras que CNN le otorgaba 89 delegados al demócrata y 72 al actual mandatario.

A medida que pasan las horas, los presidenciables están atentos a lo que revelaban los primeros conteos. Trump siguió la elección desde la Oficina Oval junto a su familia y su círculo cercano de asesores, y Biden se instaló en Delaware, a esperar los resultados junto a un grupo de demócratas en el mismo lugar donde el exvicepresidente aceptó la candidatura a la presidencia.

Más allá de la decena de estados considerados históricamente claves, hubo dos que se robaron la atención durante todo el conteo, tanto por lo disputados como porque ganarlos podría determinar la elección.

Voto a voto en Florida

El estado sureño ha sido considerado históricamente un campo de batalla, y anoche quedó claro que tanto Biden como Trump apostaron con fuerza a Florida. Aunque fue uno de los primeros en cerrar sus mesas, las tendencias nunca estuvieron totalmente claras.

Al cierre de esta edición, cuando el 91% de los sufragios estaban escrutados, el republicano se adjudicaba el 51,3% de los votos, equivalentes a casi 5,6 millones de personas. El demócrata, en tanto, sumaba el 47,8% del apoyo, o sea 5,2 millones de estadounidenses. Florida tiene motivos para ser considerado clave: en él se disputan 29 electores, el tercero con más peso, empatado con Nueva York, que habría respaldado a Biden.

La predictibilidad de Ohio

Aunque Ohio logró pasar más o menos desapercibido durante la campaña, ayer se convirtió en una necesidad, sobre todo para Trump. Y es que ningún republicano ha ganado la presidencia sin adjudicarse el estado, que suma 18 votos en el colegio electoral. Si Trump no logra sumar esos sufragios, es casi seguro que mermaría sus posibilidades de ser reelecto.

Sin embargo, el estado ha sido determinante para todos en el último medio siglo: desde 1964 quien gana Ohio logra llegar a la Casa Blanca.

Con el 74% de los votos escrutados, más de la mitad de los votantes había respaldado al mandatario.

Votación anticipada

La elección de 2020 pasará a la historia no solo por haberse celebrado en medio de una pandemia y en una histórica polarización, sino también por su altísima participación. Antes del día de las elecciones, 103,2 millones de estadounidenses manifestaron su preferencia, ya fuera a través de voto por correo o acudiendo presencialmente a las urnas.

La cifra -que se cree fue impulsada por la pandemia- representa el 74,3% de la participación total en las elecciones de 2016, pero está lejos de superar el récord alcanzado en 1876, cuando el 81,8% de los votantes del padrón acudieron a las urnas.

El alto porcentaje de quienes votaron por correo -más de 65 millones- tendría implicancias directas en el mayor tiempo en que se terminarían de contar los sufragios.

Volatilidad del mercado

Junto con los primeros resultados, los peores temores de Wall Street se fueron cumpliendo, debido a la incertidumbre generada por el ajustado conteo. Pasadas las 20.00 hora del este, Wall Street dejaba atrás las ganancias con las que terminó la jornada oficial de transacciones.

De acuerdo con datos de Bloomberg, los futuros de la bolsa neoyorquina operaban a la baja, hasta las 22 horas, cuando comenzaron a revertir la tendencia nuevamente.

Economía vs. coronavirus

En cuanto a los temas que determinaron la decisión, los votantes estuvieron divididos entre tres tópicos centrales. Según una encuesta a boca de urna de CNN, cerca de un tercio consideró la economía como su problema más crítico, pero uno de cada cinco señaló a la desigualdad racial y uno de cada seis planteó que era la pandemia.