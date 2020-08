Las definiciones económicas de Kamala Harris, la compañera de fórmula de Joe Biden

Tras meses de especulaciones y espera, ayer por fin el candidato presidencial demócrata, Joe Biden, reveló que su apuesta para acompañarlo como vicepresidenta en la carrera a la Casa Blanca es Kamala Harris.

La senadora por California de 55 años se convirtió en la primera mujer afroamericana en ser nominada para un cargo nacional por un partido político importante, en comicios marcados por el debate racial tras la muerte de George Floyd en manos de la policía hace solo algunos meses.

"Tengo el gran honor de anunciar que escogí a Kamala Harris -una audaz luchadora en defensa de los menos poderosos y de los mejores funcionarios públicos del país- como mi compañera de fórmula", destacó el exvicepresidente de Obama en su cuenta de Twitter.

I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public servants — as my running mate.