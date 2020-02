Líderes europeos apoyan a Alberto Fernández para una renegociación de la deuda con el FMI

Economía

Con el objetivo de obtener apoyo europeo ante la renegociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el presidente argentino ya se reunió con el Papa; el primer ministro de Italia, Guiseppe Conte, y la canciller de Alemania, Angela Merkel. Hoy es el turno del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y mañana, del mandatario francés, Emmanuel Macron.

Con el fin de evitar un default, el presidente de Argentina, Alberto Fernández -junto al ministro de Economía de ese país, Martín Guzmán- comenzó la semana pasada su gira por Europa en la que ya se reunió con el Papa, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, y la canciller de Alemania, Angela Merkel, para conseguir el apoyo suficiente de los líderes europeos, que tienen voz y voto dentro del directorio del FMI para así, plantearle a la organización que acepte renegociar el pago de la deuda para este año, de un total de US$ 21 mil millones.

Hoy es el turno de sentarse a conversar con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el rey Felipe VI, en Madrid. Eso sí, el terreno con el socialista ya está algo pavimentado, ya que Fernández se reunió con él en septiembre, tras su triunfo ante Macri en las primarias.

"Me quedé entusiasmado con la reunión con Sánchez. Estoy seguro de que nos va a ayudar", dijo el kirchnerista según el medio local El Cronista.

Además, el líder español encabeza el gobierno de coalición que une a su Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y a la Unidad Popular (UP), organización afín al peronismo.

Un punto a favor en Berlín

Ayer, el presidente argentino se reunió en Berlín con la canciller alemana, Angela Merkel, y tras el encuentro, se anotó un voto. Merkel aseguró que estaba analizando "cómo ayudar a Argentina" a raíz de su crítica situación económica.

"Estoy de acuerdo. Lo vamos a respaldar", dijo la autoridad germana entregando su apoyo a la renegociación de la deuda entre el país trasandino y el FMI. Además destacó los encuentros entre la Casa Rosada y el Fondo, manifestando que "Argentina no se encuentra en una situación económica fácil (...) Hay que pensar cómo desde Alemania, desde Europa, podemos apoyar y ayudar".

Eso sí, Merkel hizo hincapié en el futuro acuerdo entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea -que según autoridades argentinas se encuentra "en proceso de revisión legal"-, mostrando su interés por proteger la industria nacional y por intensificar las relaciones entre Argentina y Alemania.

Próximo destino: París

La siguiente parada del mandatario argentino será la capital de Francia, París. Allí se reunirá con el presidente Emmanuel Macron; cita que representa una de las más importantes debido a que el país que lidera es una de las cinco naciones que puede nombrar un director propio dentro del FMI.

En tanto, Mark Kent, el embajador del Reino Unido -otro de los países con esa facultad- en Argentina, aseguró que "en los próximos meses" se llevaría a cabo un encuentro bilateral entre Fernández y el primer ministro, Boris Johnson.

Según medios locales, el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, precisó que entre el 12 y 14 de febrero, una comitivia especial del Fondo llegará a Buenos Aires para ver cómo avanzan las negociaciones tras la gira de Fernández.

La visita tiene buenas expectativas, ya que el mes pasado Guzmán se reunió con directos del FMI en Nuevo York, encuentro que fue calificado de "muy productivo" por el propio Fondo.

La deuda argentina está negociada con pagos de US$ 19 mil millones para el próximo año, y US$ 31.700 millones para 2022 y 2023. Mauricio Macri, negoció un préstamo de US$ 57 mil millones con el FMI, de los cuales Argentina recibió US$ 44 mil millones y canceló el resto, tras la elección de Fernández, para evitar un mayor endeudamiento.