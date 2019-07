Los 7 tuits más duros de Trump para presionar a la Fed a bajar las tasas de interés

Economía

El mandatario no solo quiere que el banco central de EEUU recorte los tipos, sino que también ha enviado mensajes a la entidad para que rebaje medio punto porcentual.

Este miércoles, la Reserva Federal se reunirá para decidir en cuánto recortará la tasa de interés. La movida, que se realizará por primera vez desde la crisis subprime de 2008, rebajaría los tipos en 25 puntos base, según lo que apuesta la mayoría de los inversionistas en los mercados. Sin embargo, aún hay quienes apuntan a un recorte más agresivo, de 50 puntos base.

Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido uno de las principales instigadores para que la Fed aplique un recorte de medio punto base. Así lo ha dejado en claro a través de su cuenta de Twitter, desde donde ha enviado numerosos ataques al banco central. Esta es una muestra de sus 7 mensajes más duros en la red social para el organismo encabezado por Jerome Powell en el último tiempo:

- La Fed "subió" demasiado, y demasiado pronto. Su ajuste cuantitativo fue otro gran error. Si bien nuestro país lo está haciendo muy bien, la creación potencial de riqueza que se perdió, especialmente cuando se midió contra nuestra deuda, es asombrosa. Estamos compitiendo con otros países que saben cómo jugar el juego contra EEUU. Es por eso que se formó la Unión Europea... y para China, hasta ahora, EEUU ha sido "un blanco fácil". La Fed ha hecho todos los movimientos equivocados. Un pequeño recorte de tasa no es suficiente, pero vamos a ganar de todos modos!

....countries that know how to play the game against the U.S. That’s actually why the E.U. was formed....and for China, until now, the U.S. has been “easy pickens.” The Fed has made all of the wrong moves. A small rate cut is not enough, but we will win anyway! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2019

- La UE y China reducirán aún más las tasas de interés e inyectarán dinero en sus sistemas, lo que facilitará mucho a sus fabricantes la venta de productos. Mientras tanto, y con una inflación muy baja, nuestra Fed hace nada, y probablemente hará muy poco en comparación. ¡Muy mal!.

The E.U. and China will further lower interest rates and pump money into their systems, making it much easier for their manufacturers to sell product. In the meantime, and with very low inflation, our Fed does nothing - and probably will do very little by comparison. Too bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2019

- El PIB del segundo trimestro subió 2,1%. No está mal teniendo en cuenta que tenemos el enorme peso del ancla de la Reserva Federal alrededor de nuestro cuello. Casi sin inflación. ¡EE.UU. está listo para hacer zoom!

Q2 GDP Up 2.1% Not bad considering we have the very heavy weight of the Federal Reserve anchor wrapped around our neck. Almost no inflation. USA is set to Zoom! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2019

- Es mucho más costoso para la Reserva Federal recortar más profundamente si la economía efectivamente, en el futuro, cae. Moverse ahora es muy barato, de hecho productivo. La Fed elevó y apretó demasiado y demasiado rápido. En otras palabras, se lo perdieron (¡en grande!). ¡No lo pierdan de nuevo!

It is far more costly for the Federal Reserve to cut deeper if the economy actually does, in the future, turn down! Very inexpensive, in fact productive, to move now. The Fed raised & tightened far too much & too fast. In other words, they missed it (Big!). Don’t miss it again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 22, 2019

- Me gusta la primera declaración del presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, mucho más que la segunda. Su primera declaración es 100% correcta en que la Fed "subió" demasiado rápido y demasiado pronto. También debe detenerse con su loco ajuste cuantitativo. Estamos en una competencia mundial, y ganando a lo grande, pero no es gracias a la Reserva Federal. Si no hubieran actuado tan rápido y tanto, lo estaríamos haciendo aún mejor de lo que lo estamos haciendo en este momento. Esta es nuestra oportunidad de construir una riqueza y un éxito sin precedentes para EEUU, CRECIMIENTO, lo que reduciría en gran medida el porcentaje de deuda. ¡No lo arruines!

....but it is no thanks to the Federal Reserve. Had they not acted so fast and “so much,” we would be doing even better than we are doing right now. This is our chance to build unparalleled wealth and success for the U.S., GROWTH, which would greatly reduce % debt. Don’t blow it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2019

- ...Fed: Casi no hay inflación!

....Fed: There is almost no inflation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2019

- Debido al pensamiento incorrecto que tenemos en la Reserva Federal, pagamos tasas de interés mucho más altas que los países que no son rivales para nosotros económicamente. En otras palabras, nuestros costos de intereses son mucho más altos que otros países, cuando deberían ser más bajos. Corregir!

Because of the faulty thought process we have going for us at the Federal Reserve, we pay much higher interest rates than countries that are no match for us economically. In other words, our interest costs are much higher than other countries, when they should be lower. Correct! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2019

Si bien estos son sólo algunos de los últimos comentarios hechos por Trump -ya que sus críticas vienen desde el año pasado, aún quedan pendientes sus respuestas a la decisión que tome la Fed esta tarde.