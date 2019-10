Los cinco puntos en la mesa para un acuerdo comercial parcial entre EEUU y China

Economía

Ambas potencias han dado señales de progreso. En Beijing dicen que el pacto es "factible" y Trump pidió una reuión con el vicepremier chino para hoy.

La nueva ronda de negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China cierra hoy en Washington, y todo indica que ambas partes están listas para relajar las tensiones y evitar que una nueva ronda de aranceles entre en vigencia el próximo martes.

El presidente Donald Trump pidió ayer una reunión con el vicepremier chino, Liu He, en la Casa Blanca para hoy. Ese encuentro no se daría si el asunto no estuviese encaminado, aseguran analistas y fuentes cercanas al mandatario.

En tanto, un periódico estatal chino dijo hoy que un acuerdo comercial "parcial" es "un objetivo factible", beneficiaría a ambos países y que Washington debería aceptar la oferta puesta sobre la mesa para así poner fin a la imposición recíproca de gravámenes que han sacudido los mercados financieros y dañado las cadenas de suministro mundiales, a medida que las empresas han ido trasladando sus producciones a otros lugares.

Según el diario Financial Times, son cinco los puntos clave que llevaría este acuerdo.

1. Alivio arancelario: el acuerdo en discusión evitaría que EEUU suba -a partir del 15 de octubre- de 25% a 30% los aranceles ya impuestos a importaciones de bienes por US$ 250 mil millones. Un acuerdo aún más ambicioso evitaría la aplicación de un 15% de impuestos a otros US$ 156 mil millones de productos chinos, previsto para diciembre.

2. Más compras chinas: a cambio de liberar la presión arancelaria, China daría marcha atrás a sus aranceles recíprocos, pero también aceptaría aumentar las compras de bienes agrícolas y productos de energía. Aunque estos no serían grandes cambios estructurales para la economía china, podría ayudar a reducir el déficit comercial bilateral, una prioridad para Trump.

3. Divisas: durante las conversaciones sobre un acuerdo comercial más grande en abril, Estados Unidos y China acordaron una disposición que obliga a Beijing a abstenerse de cualquier devaluación competitiva de su moneda. Esto se ha vuelto a poner en la mesa en el contexto de un acuerdo menor.

4. Propiedad intelectual: es el punto más álgido de las conversaciones. Trump insiste en asegurarse que China deje de "robar" propiedad intelectual a sus empresas en el gigante asiático y los quiere forzar a entregar su tecnología. China se ha resistido realizar cambios en este sentido, pues considera podría impactar negativamente su desarrollo económico y capacidad de innovar.

5. Huawei: se evalúa la posibilidad de que el gigante tecnológico salga de la "lista negra" de EEUU. El Departamento de Comercio de EEUU ha emitido una exención general para que las compañías vendan a Huawei, que dura hasta noviembre, pero algunas firmas esperan recibir licencias permanentes, particularmente para productos no sensibles, como parte del pacto interino.

Señales de progreso

Los últimos pasos en positivo los dio Beijing. El regulador chino anunció un cronograma firme para poner fin por vez primera a los límites a la propiedad extranjera en los mercados de futuros, de valores y fondos mutuos. Además, dijo que abriría más su sector financiero en sus propios términos y a su ritmo, lo que sugiere que Beijing está dispuesto a mostrar progresos en su plan para incrementar el acceso foráneo al sector, una de las demandas de Washington en las negociaciones comerciales.

Los funcionarios chinos están ofreciendo aumentar sus compras anuales de productos agrícolas estadounidenses mientras se busca una solución a su disputa comercial, según consignó el miércoles el diario Financial Times citando fuentes anónimas.

En tanto, el Departamento de Agricultura de EEUU confirmó ayer ventas netas de 142.172 toneladas de carne de cerdo a China en la semana que finalizó el 3 de octubre, la mayor venta semanal de la historia al mercado de carne de cerdo más importante del mundo.