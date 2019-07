Los cuatro escenarios políticos que dejó el fracaso de la investidura de Pedro Sánchez en España

Economía

El candidato socialista dispone hasta el 23 de septiembre para intentar recabar apoyos y armar una nueva propuesta de investidura.

El fracaso de Pedro Sánchez, que ostenta el dudoso honor de ser el primer candidato de la democracia en España en perder dos investiduras (la de ayer y la de marzo de 2016, cuando concurrió en alianza con Cs y fue tumbada, precisamente, por Podemos) abre varios posibles escenarios de cara a los próximos meses, con diferentes grados de probabilidad.

El candidato socialista dispone hasta el 23 de septiembre para intentar recabar apoyos y armar una nueva propuesta de investidura, siempre que el Rey, que convocará otra ronda de consultas, encomiende de nuevo esa labor a Sánchez y éste acepte el envite. Ayer mismo aseguró que "hay motivos suficientes para no tirar la toalla" e hizo un llamamiento a PP, Cs y Podemos para explorar otras alternativas con el fin de desbloquear la situación.

Pese a la estrepitosa ruptura con Podemos, en el mapa de la nueva política española, fuertemente fragmentado y polarizado, Podemos sigue siendo sobre el papel la opción más próxima a la idea de gobierno progresista que proclama el líder socialista, siempre que la formación de Pablo Iglesias rebaje sus desmedidas pretensiones y haga un planteamiento asumible para el PSOE. Y siempre que socialistas y morados sean capaces de recomponer una relación que se ha roto en añicos, tarea que no se augura fácil.

A día de hoy, no es la opción más factible y tampoco la más deseable para los intereses económicos de España, pero, pese a la profundidad de las heridas abiertas, no es una vía que pueda descartarse. El propio Iglesias cerró su intervención ayer en el hemiciclo con la mano tendida a Sánchez para que "no lleve a los españoles a elecciones".

Otro escenario posible es que, ante el fantasma de la repetición electoral y los desafíos a los que se enfrenta España en los próximos meses, entre los que sobresale la sentencia del Tribunal Supremo por el juicio del procés, las presiones sobre el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, para que facilite la formación de gobierno resurjan con bríos renovados.

Una opción que sería bien vista por las empresas españolas, las agencias de ráting y los grandes inversores internacionales, pero a que día de hoy parece poco factible ante el rol de líder de la oposición que, con vehemencia, se empeña en ejercer Rivera.

Otra posibilidad: un Ejecutivo socialista en solitario, con una investidura facilitada por los partidos constitucionalistas y con apoyos puntuales de derecha e izquierda en materia económica y social. El presidente del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, dio ayer un paso en esa dirección, asegurando que "deberíamos ofrecer la posibilidad de que el PSOE no gobierne con los independentistas", mientras que Casado reiteró ayer a Sánchez su oferta de pactos de Estado para garantizar la gobernabilidad.

Tres opciones para evitar una cuarta, la repetición de las elecciones en noviembre, que podría convertirse en la más probable si la nueva política es incapaz,como ha mostrado hasta ahora, de alcanzar acuerdos.