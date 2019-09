Los expositores internacionales que asistirán al APEC CEO Summit 2019

Economía

Mediante siete ejes, delinearán los desafíos de las economías del bloque.

Los desafíos próximos a los que se enfrentarán las 21 economías de APEC será el enfoque del CEO Summit 2019. En su versión número 23, el evento –que se realizará entre el 14 y el 16 de noviembre en Santiago- tendrá siete ejes temáticos bajo la consigna “co-creando el futuro, mejorando nuestras vidas”: el estado actual del mundo; innovación disruptiva; confianza y transparencia; comercio y desarrollo; la salud del mañana; talento para una nueva era, y sustentabilidad y desafíos de los recursos naturales.

Expositores

La discusión será abordada por tres mujeres y cuatro hombres, todos reconocidos expertos internacionales afines a los temas. Lisa Kimmel es presidenta y CEO de Edelman Canadá y Latinoamérica, forma parte del Women’s Empower Advisory Group de las Naciones Unidas y expondrá su Barómetro de Confianza 2019. Fue distinguida en el Top 100 de mujeres ejecutivas por el diario Financial Times y Heroes Champions of Women in Business. Ngaire Woods es fundadora y decana de la Blavatnik School of Government de la Universidad de Oxford. Enfoca su investigación en cómo mejorar la gobernanza económica mundial y es co-presidenta del Future Council on Values, Technology and Governance del Foro Económico Mundial.

Mona Mourshed, una de las personas más relevantes menores de 40 años, según la revista Fortune, es presidenta y CEO fundadora de la organización global sin fines de lucro Generation: You Employed, que capacita y ubica a adultos con experiencia laboral en puestos de trabajo, con un enfoque en aquellos desplazados por la automatización y la digitalización. Actualmente lidera la agenda global de responsabilidad social de McKinsey.

A ellas se sumarán el doctor, co-fundador y CEO de Last Mile Health, Raj Panjabi, quien fue reconocido como una de las 100 personas más influyentes de la revista Time por su trabajo sobre el ébola en Liberia. Además, es profesor en la Escuela de Medicina de Harvard y ganador del Premio TED 2017.

Martin Ford es experto en inteligencia artificial y robótica, y charlista TED. También es autor del libro Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future, best seller del New York Times. El escritor, consultor en sustentabilidad y exlíder mundial de Greenpeace, Paul Gilding, es profesor de economía en la Universidad de Northwester. Robert J. Gordon es uno de los líderes mundiales expertos en inflación, desempleo y crecimiento económico a largo plazo. Fue nombrado como una de las 50 personas más influyentes de Bloomberg en el mundo.

En el encuentro también participarán representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. También se espera la presencia de los líderes de Chile, China, Rusia y Estados Unidos (que aún no confirma su asistencia a la cumbre APEC).