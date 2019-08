Macri culpa al kirchnerismo por caída de los mercados: "Tiene que hacerse cargo de la desconfianza que está generando"

Economía

En su primera rueda de prensa tras la derrota en las primarias descartó que, por ahora, vaya a realizar un cambio en el gabinete, pero instruyó que le hicieran llegar propuestas concretas para impulsar la economía.

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, brindó hoy una conferencia de prensa desde la Casa Rosada, en la que reconoció los resultados de las elecciones primarias del domingo y en la que aseguró que -a pesar de la inmensa ventaja que le sacó su principal rival político del Frente para Todos- "vamos a revertir la elección". "El cambio va a continuar", agregó junto a su candidato a vicepresidente, Miguel Pichetto.

"Tenemos mucho para recorrer. Toda elección es un mensaje y lo entendemos. Lo hemos escuchado. Estamos acá para seguir trabajando. Estamos convencidos de que tenemos mucho para debatir y hacer, y que la elección en octubre va a ser una buena oportunidad de mostrar que el cambio continúa. Vamos a hacer una buena elección para ir a la segunda vuelta", dijo el mandatario.

En las primarias, la fórmula Macri-Pichetto logró el 32,33% de los votos, mientras que la coalición de Alberto Fernández y Cristina Fernández logró 47,66%.

El Presidente descartó que, por ahora, se vaya a realizar un cambio en el gabinete, pero instruyó que le hicieran llegar propuestas concretas para impulsar la economía, "para cuidar a los argentinos, haciéndonos cargo de nuestra tarea que es gobernar",

Contra el kirchnerismo

Se refirió a la reacción de los mercados y responsabilizó al kirchnerismo por la mala reacción del mundo financiero. "De la euforia que había en el mundo internacional el viernes, a partir de encuestas equivocadas, veíamos gente que venía a invertir, a apostar, a traer dinero, empleo. El lunes, ante el resultado adverso al gobierno, hemos tenido un día muy malo. Hoy estamos más pobres que antes de las PASO, el dólar volvió a subir con las consecuencias que esto tiene".

"Si en Chile dos fuerzas se miden, y gana una u otra opción, los mercados no pasan de una pequeña reacción. Pero no pasa esto. En nuestro país, el kirchnerismo tiene que hacerse cargo de la desconfianza que está generando", agregó.

Consideró necesario que la alternativa peronista haga autocrítica y se dedique a construir "la credibilidad que no tiene". "Hay un problema grave entre el kirchnerismo y el mundo, que no le confía lo que tiene que hacer. No es fácil, porque ellos ya gobernaron y tienen que hacer algo distinto de lo que hicieron antes", apuntó.

Y agregó: "Acá hay un voto bronca que surge de la situación económica que hemos estado pasando, que reconozco ha sido terrible. Y lo lamento en el alma. No responsabilizo a nadie por ello. Lo asumo y, con ello, les aseguro que vamos con todo por octubre. Explicaremos por qué estamos así y demostraremos por qué estamos mejorando", aseguró Macri.

Trabajar por el país

El mandatario argentino dijo que consideraba que su deber y misión era trabajar "codo a codo en este momento complejo que es la incertidumbre electoral en una economía que venía dañada, aunque sigo convencido de que estamos mejor con respecto a 2015".

"Hoy tenemos bases sobre las que podemos empezar a construir la argentina que soñamos. Ojalá en octubre la mayoría decida que vamos bien por este camino", dijo, para agregar: "no voy a dejar a los argentinos solos en todo esto".