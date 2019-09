Macri se olvida de la reelección y se enfoca en terminar su mandato con polémica batería de medidas

Economía

El ministro de Hacienda dijo ayer que estaba convencido de que el plan era necesario para evitar males mayores; es decir, “que no aumente la pobreza”.

Por dos horas más atendieron los banqueros de Buenos Aires a los argentinos ayer. Y es que por todo septiembre, las instituciones financieras de la capital trasandina mantendrán sus puertas abiertas hasta las 5 de la tarde -por decreto del banco central- debido a la gran afluencia de personas que se espera.

¿La razón? El miedo tras el anuncio que hizo el presidente Mauricio Macri el domingo sobre la aplicación de un control de capitales.

El Boletín Oficial daba a conocer ese día que la actual administración aplicaría nuevas medidas para enfrentar la crisis financiera que viene arrastrando el país. Entre ellas, la implementación de nuevos plazos para que los exportadores liquiden los dólares del comercio exterior y la restricción de compra de la divisa extranjera por un máximo de US$ 10 mil al mes, entre otras.

El fantasma del “corralito” -que entregaba un máximo de US$ 250 en efectivo por persona a la semana, y que prohibía realizar giros al extranjero, aplicado por el gobierno del expresidente Fernando de la Rúa durante la crisis de 2001- se apoderó de los argentinos, que hicieron fila afuera de los bancos incluso antes de que abrieran sus puertas a las 10 de la mañana, hora local.

Emergencia financiera

A pesar de las críticas que disparó el oficialismo -en ese tiempo, oposición- en contra del gobierno de Cristina Fernández, cuando hizo regir el control de cambios en 2011, el panorama actual empujó a Macri a jugar la carta que tanto cuestionó.

Según analistas, este fin de semana el presidente terminó por abandonar su sueño de la reelección y ahora sólo se enfoca en sobrevivir hasta las elecciones del 27 de octubre.

“Macri está enfocado ahora en evitar el incendio y terminar su mandato”, dijo el sociólogo Marcos Novaro al diario local El Cronista.

Para Novaro, la única campaña posible para Macri de ahora en adelante es “mostrarse responsable” en su rol de presidente y evitar “males mayores”, intentando frenar la escalada del dólar y la pérdida de reservas, aunque es difícil saber si esa estrategia permitirá estabilizar la economía hasta el cambio de mando el 10 de diciembre.

Las turbulentas aguas las está navegando con el recientemente asumido ministro de Hacienda, Hernán Lacunza. “Estoy convencido de que lo que estamos haciendo es lo mejor para el cuidado de los argentinos. Sabiendo que son medidas incómodas, que no son las que deseamos, son necesarias y de emergencia para evitar males mayores. En pocas palabras, que no aumente la pobreza”, dijo el funcionaro ayer en una rueda de prensa posterior a una reunión de gabinete.

Lacunza también reconoció el posible resurgimiento de la comercialización ilegal del dólar en el mercado negro, lo que se conoce en Argentina como el “dólar blue”. Eso sí, manifestó que “eso es economía informal y no tiene por qué trasladarse a precios”.

El presidente del banco central, Guido Sandleris, concordó con Lacunza. “Los mercados financieros mostraron una fuerte volatilidad las últimas semanas. Desde las PASO, el riesgo país se triplicó, y la suba del tipo de cambio acumulada desde entonces es de casi 30%. Los

argentinos sabemos que esto significa más inflación y más pobreza”, aseguró ayer. Explicó, además, que la incertidumbre y la inestabilidad que han provocado las elecciones presidenciales de octubre han marcado un precedente.

“No es normal. Esto no ocurre en otros lugares del mundo, donde las diferencias ideológicas existen, pero siempre en marcos básicos de la política económica”, dijo, agregando que “no hay esquema económico sin un mínimo consenso y quien sea elegido presidente, deberá trabajar para construir consensos básicos”.

Sandleris también descartó un corralito 2.0. “Se mantiene plena libertad para extraer pesos, tanto para personas humanas o jurídicas”, sin afectar el pago de viajes ni el comercio exterior, aclaró.

Según la autoridad, la medida afecta al 2% de la población que compra dólares; es decir, 26 mil personas. Para los exportadores, en tanto, precisó dos cambios: las empresas deberán vender las divisas en el mercado local en un máximo de cinco días hábiles después del cobro, o 180 días después del permiso de embarque, mientras que para los commodities se consideran 15 días, y no podrán comprar dólares para atesorar. “Estoy convencido de que (las nuevas medidas) permitirán reducir la volatilidad, y así, proteger la estabilidad cambiaria y a los ahorristas”.

Préstamo del FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) le dio un espaldarazo a Macri apenas el mandatario anunció el control de cambios el domingo.

“El FMI está analizando los detalles de las medidas. El personal permanecerá en estrecho contacto con las autoridades en el período hacia adelante y el Fondo seguirá al lado de Argentina durante estos tiempos desafiantes”, dijeron desde la entidad en un breve comunicado.

Sin embargo, no dieron detalles sobre el préstamo de US$ 5.400 millones que, supuestamente, entregaría a Argentina el 15 de septiembre.

Según una investigación realizada por el medio local Página 12 -de oposición-, Italia, Suecia y Holanda estarían remando en dirección contraria al FMI. El viernes, en un encuentro extraordinario del directorio del Fondo para discutir la crisis argentina, esos tres países se habrían opuesto al desembolso, al menos hasta que se elija el nuevo presidente.

“Consideran que el gobierno de Mauricio Macri viola los términos del programa pactado con el organismo y pretenden esperar al recambio presidencial antes de comprometer más recursos”, apuntó el medio.

“Todavía no ha sido la reunión con las autoridades del FMI para evaluar la situación, y no hay fecha perentoria al respecto. Argentina ha cumplido con toda su parte, y la otra parte (el FMI) tendrá que evaluarlo, pero no hay que tener ansiedad con eso. Lo que sí está claro es que cualquier desembolso no puede ocurrir antes del 15 de septiembre”, dijo Lacunza.