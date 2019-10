Macri y Fernández se lanzan toda la artillería en debate presidencial

Economía

Macri evitó en primer momento confrontar con el hombre del Frente de Todos, e improvisó un nuevo mea culpa sobre la gestión económica.

El segundo eje del debate presidencial en Argentina llevó a Mauricio Macri y Alberto Fernández a un tenso cruce sobre los niveles de endeudamiento, pobreza e inflación, en el marco de las propuestas de campaña tendientes a reanimar la economía y sanar las finanzas de la Argentina.

Como desde el primer momento en el que se le concedió la palabra, Alberto Fernández dirigió todos sus dardos hacia el actual mandatario y candidato de Juntos por el Cambio. Dijo que Macri "nunca entendió cómo funciona la economía", y lo acusó de dedicarse "sacarse foto con los líderes" del mundo, pero sin lograr resultados en lo que él había bautizado como lluvia de inversiones. "Pasaron siete semestre y no entró un solo centavo de las potencias", fustigó.

En el uso de la palabra, Macri evitó en primer momento confrontar con el hombre del Frente de Todos, e improvisó un nuevo mea culpa sobre la gestión económica a la vez que suavizó los índices económicos poniéndolos en perspectiva histórica, y terminó con una promesa de mejora para la clase media: "Estamos mejor y en un punto de partida que nos va a permitir empezar a crecer, porque reducimos 20% el déficit fiscal y ya exportamos más de lo que importamos. Estamos por entrar en una etapa de alivio y crecimiento para la clase media".

Fernández contratacó al jefe de Estado y su receta económica. "(Macri) creyó que había que atacar el consumo, y le sacó crédito a los que trabajan y a los jubilados. La Argentina consume el 70% de lo que produce, y si se afecta el consumo, se afecta la producción, y con la producción se altera el desempleo, y eso genera pobreza", razonó.

Macri negó que la deuda pública alcance los guarismos esgrimidos por Fernández: "Quiero que quede claro que dos de cada tres pesos fueron para pagar deuda del gobierno anterior, y el restante para cerrar el déficit que teníamos. En nuestro Gobierno, la deuda creció al 26% del PBI".

Y retrucó: "Me sorprende que Alberto me diga que yo destruí la economía. Él dijo hasta hace muy poco que Cristina destruyó la economía. Digamos la verdad". Fernández no se quedó callado. "No sé en qué país vive Macri. De los US$ 39.000 millones que nos dio el Fondo, se llevaron US$ 30.000. Se los llevaron sus amigos, y un día va a tener que dar explicaciones", expresó, aludiendo posibles complejidades judiciales para el actual mandatario, a futuro.