Macron da fuerte apoyo a Fernández ante renegociación de deuda con el FMI

Economía

El mandatario francés dijo que ayudará a Argentina, pero pidió más empresas galas en ese país.

Un nuevo espaldarazo sumó ayer el presidente de Argentina, Alberto Fernández, en medio de la renegociación de la deuda de US$ 21 mil millones que mantiene el país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para este año.

Esta vez, vino desde el mandatario francés, Emmanuel Macron, quien oficializó su apoyo a la nación trasandina para que ésta evite el default.

Desde el Palacio del Elíseo, Macron aseguró que “se movilizará con el FMI y otros socios para ayudar a Argentina a volver al camino del crecimiento de una deuda sostenible”, al tiempo en que expresó su preocupación por la salud de la economía sudamericana.

Y es que la amplia relación comercial que mantienen los países pavimentó el camino para una respuesta positiva. Al respecto, Fernández comentó que “Francia es un inversionista muy importante en Argentina. Sus empresas están hace muchos años y han persistido aún en los peores momentos de la economía argentina”.

En tanto, el jefe de Estado galo aprovechó para impulsar una mayor participación dentro de la nación liderada por el kirchnerista. “Tendremos que hablar de nuestro papel económico, ya que existen 270 empresas francesas en su país”, dijo Macron.

“Siempre hemos apoyado los esfuerzos de estabilización de la economía, de integración en la comunidad financiera internacional y lo seguiremos haciendo”, agregó.

La cita con el líder europeo era de alto interés ya que París es uno de los cinco miembros del FMI que puede nombrar un director propio.

Durante las jornadas previas de la gira -que empezó el 31 de enero-, Fernández se reunió con el Papa; el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte; la canciller de Alemania, Angela Merkel, y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Todos dieron visto bueno a la solicitud de Argentina.

Acciones locales

En paralelo al encuentro, la misma directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, consideró que éste “es un momento muy importante” para poner en marcha las políticas para una reestructuración exitosa de la deuda.

Sus palabras se produjeron un día después de la reunión que la autoridad sostuvo con el ministro de Economía trasandino, Martín Guzmán, y en el marco de la conferencia del Vaticano en la Academia Pontificia de Ciencias Sociales. “(Las acciones) van en la dirección correcta”, agregó Georgieva.

En línea con sus comentarios, el Congreso argentino aprobó ayer el proyecto de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa, que no estuvo exento de críticas entre los dos grandes bloques políticos, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos.

La deuda argentina está negociada con pagos de US$ 19 mil millones para 2021, y de US$ 31.700 millones para 2022 y 2023. El expresidente Mauricio Macri negoció un préstamo de US$ 57 mil millones con el FMI, de los cuales se desembolsaron US$ 44 mil millones, pero el resto fue cancelado tras la elección de Fernández, para evitar un mayor endeudamiento.

“El gobierno busca renegociar para tener las condiciones para poder pagar esta deuda (...) (El proyecto contempla) una mejora en los gastos que siempre lleva la reestructuración del sistema de una negociación. Se pasó del 0,2% a 0,1% como tope”, dijo el senador Carlos Caserio, quien estuvo encargado de presentar los lineamientos del documento.