Manhattan está inundado de oficinas vacías y los precios tienen su mayor caída en tres años

Las oficinas de Manhattan, que quedaron vacías al emerger la pandemia en marzo, aún están vacantes en una gran proporción.

El espacio para oficinas está inundando el mercado en Manhattan a medida que las empresas buscan reducir los costes durante la pandemia.

Los inquilinos ofrecieron 232.258 metros cuadrados en subalquiler en el tercer trimestre, más del doble del espacio un año antes y el mayor incremento trimestral desde finales de 2008, según un informe de Savills.

Y, ante el trabajo remoto, las empresas en Nueva York están reconsiderando el espacio que necesitan.

El espacio de subalquiler ofrecido en el tercer trimestre elevó la oferta a alrededor de 1,5 kilómetros cuadrados, muy cerca del máximo de 2009, cuando la crisis financiera golpeó la ciudad de Nueva York.

El nuevo espacio en el mercado está lastrando el precio de los alquileres, que cayeron un 3% a US$80,29 por pie cuadrado (1 pie cuadrado equivale a 929 centímetros cuadrados). Fue la primera vez desde 2017 que los alquileres han caído más del 2%, dijo Danny Mangru, director de análisis de Savills.

Una serie de acuerdos importantes, entre ellos el contrato de arrendamiento de Facebook en el edificio Farley, de Vornado Realty Trust, dio un impulso al mercado en el tercer trimestre. Aun así, el arrendamiento general bajó un 45% respecto al mismo período del año pasado.