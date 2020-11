Más de 150 artículos: los aportes académicos del presidente interino Sagasti a Perú y la región

Economía

El mandatario ha dedicado su carrera a investigar sobre ciencia y tecnología. En los últimos 20 años ha buscado entender cómo el tema se adapta a los desafíos del siglo XXI.

Luego de una vida completa dedicado a investigar y aportar a las políticas públicas desde lo técnico, en marzo Francisco Sagasti asumió su primer cargo de elección popular en el Congreso, que lo llevó a convertirse en el tercer presidente de Perú en una semana.

Con 76 años, ha publicado más de 150 artículos académicos y 25 libros, siendo la ciencia, tecnología e innovación su principal campo de acción.

El ingeniero comenzó a introducirse en el tema en la década de 1960, cuando estudiaba su doctorado en Investigación de Operaciones en la Universidad de Pensilvania, y ya dejó claro que será una prioridad para su gobierno, al decir que “sin ciencia y tecnología no hay futuro”.

“Ha sido pionero en introducir los temas de políticas de innovación, ciencia y tecnología, y muchos que nos formaron con él ahora impulsan estas políticas desde el estado y el sector privado”, comenta el economista Mario Bazán, investigador principal del Think Tank “FORO Nacional Internacional”, fundado por Sagasti en 1992.

Bazán conoce de cerca y hace casi 20 años al nuevo mandatario. “Agenda: Perú” fue el primer programa en el que trabajaron juntos, el cual apuntaba a fortalecer la gobernabilidad democrática del país, promoviendo reformas institucionales y diseñando estrategias de desarrollo participativas, “propias y adecuadas para el país”.

El nuevo presidente también ha investigado temáticas vinculadas a promover el financiamiento para el desarrollo y cómo países de renta media -como es el mismo caso de Perú- pueden beneficiarse de un sistema más plural.

A partir de lo anterior “ha conseguido notoriedad a nivel internacional”, dice el investigador, agregando que “estas ideas han servido para diseñar instrumentos que luego han apoyado a los países en su desarrollo”.

En el ámbito de políticas sociales, “tiene claro que no solo necesitamos combatir la pobreza, sino también las distintas formas de exclusión -cultural, política, económica, social-, la vulnerabilidad ambiental y el peligro de mantener estos patrones de manera intertemporal”. explica su compañero de investigaciones.

Cambio de época

A fines de la década de 1990, la investigación de Sagasti avanzó hacia entender la “manera en que la producción y utilización de conocimientos científicos y tecnológicos se ha ido transformando”, al mismo tiempo que ha cambiado la concepción de “desarrollo” y “progreso”, según él mismo cuenta en su sitio web.

Una de sus publicaciones más reconocidas, según la prensa peruana, es el libro “Un desafío persistente. Políticas de ciencia, tecnología e innovación en el Perú del siglo XXI”, que publicó en 2017 junto a Lucía Málaga, el cual justamente aborda esta temática.

Los intereses más recientes del nuevo presidente abordan factores como el avance tecnológico, la fragmentación de un mundo globalizado y los efectos del cambio climático, entre otros.

“Su apuesta por el conocimiento podría decirse que es de doble utilidad”, comenta Bazán, quien explica que, por un lado, responde a la necesidad de “conocer a profundidad los desafíos que tenemos como país” en términos de pobreza, exclusión y diversidad, y por el otro apunta a “imaginar, diseñar e implementar las mejores ideas para superar esos desafíos y aprovechar las oportunidades que nos conduzcan a un desarrollo sostenible, inclusivo y justo socialmente”.

Se promulga segundo retiro de fondos de pensiones

Perú fue uno de los primeros países en permitir el retiro anticipado de ahorros previsionales como una medida de emergencia en pandemia, y meses después de su aprobación, tal como está ocurriendo en Chile, el Congreso impulsó un nuevo acceso.

El Gobierno peruano promulgó la ley que permite el segundo retiro parcial de los fondos privados de pensiones para apuntalar la economía de sus afiliados afectada por la pandemia, según una norma que fue publicada el miércoles por el diario oficial El Peruano.

La ley tiene el visto bueno del renunciado presidente interino Manuel Merino, que estampó su firma en la norma el 15 de noviembre, cuando aún se mantenía en el Gobierno en medio de una ola de protestas en rechazo a la expulsión de su predecesor.

Con la nueva ley, los afiliados a las empresas privadas de pensiones podrán retirar de hasta 17.200 soles (US$ 4.765) de sus fondos de jubilación, siempre en cuando no hayan aportado más de 12 meses consecutivos, según la norma.

El Congreso dominado por la oposición ya había aprobado en abril el retiro de hasta el 25% de los fondos privados de pensiones con un máximo de 12.900 soles (US$ 3.573) para mitigar el impacto del coronavirus en los ciudadanos.

El Ministerio de Economía y el Banco Central de Reserva habían mostrado reparos frente a estas dos iniciativas del Congreso y dijeron que un nuevo retiro impactaría en la solvencia del sistema financiero y de todos los afiliados al sistema.

Con este segundo retiro hasta cuatro millones de afiliados podrían vaciar su fondo de jubilación, según el exministro de Economía, David Tuesta.