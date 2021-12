Ministro de Economía de Argentina dice que el país no puede cubrir los pagos de 2022 al FMI

Economía

El país trasandino deberá afrontar vencimientos de por encima US$ 18.000 para el año que viene y de US$ 19.000 para 2023.

El Ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, dijo este lunes que "no hay forma" de que el gobierno pueda hacer todos los pagos adeudados al Fondo Monetario Internacional en 2022. Guzmán habló ante una comisión de presupuesto en el congreso sobre el borrador del presupuesto para el próximo año.

Luego de recordar que el año que viene Argentina deberá afrontar vencimientos de por encima US$ 18.000 para el año que viene y de US$ 19.000 para 2023, aseguró que "no hay manera de que alguien pueda considerar que la Argentina puede tener la capacidad de amortizar esos vencimientos en los plazos en los cuales fueron acordados", dijo.

"Argentina debe apostar por fortalecer a su moneda", señaló Guzmán antes de referirse a las negociaciones que el Gobierno llevan adelante con el FMI. En este sentido, el funcionario aseguró para el objetivo de que "podamos, justamente, como nación soberana, poder llevar a cabo el programa de políticas públicas que queremos, sin tener los condicionamientos que de forma general toda deuda implica, pero que en particular la deuda con el FMI históricamente ha conllevado para las naciones del mundo que han enfrentado esas situaciones".

El funcionario reiteró que el futuro programa del gobierno con el FMI debe ser aprobado por el Congreso.