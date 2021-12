Moody's: La probabilidad de que Argentina caiga en otro default "es muy alta"

Economía

El vicepresidente de la calificadora de riesgo se refirió a los grandes desafíos que enfrenta la Argentina y y alertó que los inversores aún podrían sufrir "una pérdida importante".

A pesar de que hace poco más de un año Argentina reestructuró su deuda con los acreedores privados, el escenario financiero y crediticio del país sigue siendo muy negativo y los indicadores reflejan que hay una alta probabilidad de que en un par de años vuelva a caer en default. Así lo advirtió Gabriel Torres, vicepresidente de Moody's y analista principal para la calificación de Argentina.

"Dentro de los 21 escalones de calificación, Argentina está en el 20. Es decir, sólo hay un escalón por debajo del de Argentina. Lo que estamos diciendo con esto es que la probabilidad de que Argentina tenga que reestructurar su deuda es muy alta y que cuando eso suceda va a haber una pérdida importante para los inversores", comentó Torres.

En un evento virtual realizado hoy, el ejecutivo señaló que cuando un país cae en default (Moody's considera a esa reestructuración como un default), lo que habitualmente ocurre después es que si bien la calificación se mantiene baja, tiende a mejorar un poco debido a la flexibilidad que se adquirió, por lo cual Argentina país debería estar en mejores condiciones para pagar su deuda, pero eso no está sucediendo.

"Argentina no se encuentra en mejores condiciones luego de la reestructuración. La razón de eso es porque el país no tiene acceso a los mercados. Los países nunca pagan su deuda en efectivo, sino que la refinancian. No poder refinanciar hoy en los mercados significa que creemos que cuando esa deuda que reestructuró, que hay que empezar a pagar más o menos desde 2024, cuando llegue el momento no va a poder pagar", sostuvo.

El analista indicó que desde el punto de vista crediticio, lo más negativo de la economía argentina actual, además de los problemas inflación y crecimiento, es el hecho de no saber cuál es el plan del Gobierno, lo cual es una duda que podría haberse planteado cualquier inversor a principios de año, pero 2021 está por terminar y aún se desconoce.

