"Nuestro problema no es China (...) nuestro problema es la Fed", dijo Trump enfurecido tras agresivo recortes de tasas en India, Tailandia y Nueva Zelanda

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, disparó nuevamente sus críticas a la Reserva Federal (Fed), luego de que otras tres naciones aplicaran agresivos recortes a los tipos de sus respectivos países.

A través de Twitter, el mandatario republicano dijo que el problema de la economía estadounidense no es China -como había alegado previamente y la razón por la cual inició una guerra comercial que lleva más de un año-, sino la Fed.

"'Tres bancos centrales más recortando tasas'. Nuestro problema no es China. Estamos más fuertes que nunca, el dinero está ingresando a EEUU mientras China pierde compañías por miles que se van a otros países, y su moneda está bajo asedio. Nuestro problema es la Reserva Federal que es muy orgullosa para admitir su error de actuar muy rápido y apretar mucho (y en eso tuve la razón!)", escribió en la red social.

Y continuó: "Deberían recortar más la tasa y más rápido, y detener su ridículo ajuste cuantitativo AHORA. ¡La curva de rendimiento está en un margen demasiado amplio y no hay inflación! La incompetencia es algo terrible de ver, especialmente cuando las cosas se pueden solucionar muuuuy fácilmente. GANAREMOS de todas maneras, ¡pero sería mucho más fácil si la Fed entendiera, que no lo hace, que estamos compitiendo contra otros países, y todos quieren hacerlo bien a costa nuestra".

“Three more Central Banks cut rates.” Our problem is not China - We are stronger than ever, money is pouring into the U.S. while China is losing companies by the thousands to other countries, and their currency is under siege - Our problem is a Federal Reserve that is too.....