Nueva derrota a Johnson: parlamento británico aprueba medida para aplazar el voto decisivo del brexit

El Parlamento del Reino Unido volvió a dar un duro golpe al primer ministro, Boris Johnson, en la primera sesión legislativa de fin de semana en 37 años.

Para el premier era -hasta hoy- la última instancia para forzar a que los legisladores aprobaran su recién acordado plan para el Brexit con la Unión Europea, con el fin de concretar el divorcio el 31 de octubre. Sin embargo, los rebeldes tenían otra idea.

Se presentó y aprobó, después de un largo y acalorado debate -con 322 a 306 votos-, una nueva moción que obliga al Ejecutivo a pedir una nueva extensión de la separación hasta enero. Tal y como expresaron en la sesión, los legisladores optaron por pedir más tiempo para escudriñar y posiblemente modificar los planes de Johnson. También quieren evitar el riesgo de que el país salga del bloque sin ningún acuerdo.

Sin embargo, el premier dijo que no se sentía "intimidado o consternado" y que presentará la opción para una nueva votación esta próxima semana, para tratar de evitar el retraso.

"Continuaré haciendo todo lo que pueda para hacer que el Brexit se lleve a cabo el 31 de octubre", dijo Johnson tras conocerse su derrota.

La Unión Europea inmediatamente reaccionó, asegurando que queda en manos de Londres informar al bloque los nuevos pasos a seguir.

"La Comisión Europea toma nota de la votación en la Cámara de los Comunes hoy y la llamada Enmieda Letwin, lo que significa que el Acuerdo de Salida no se votó hoy. Será el gobierno del Reino Unido el que deberá informarnos sobre los pasos a seguir lo más pronto posible", escribió la vocera de la Comisión, Mina Andreeva, en Twitter.

