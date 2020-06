Economía

El objetivo, según la Reserva Federal, es “respaldar la liquidez del mercado y la disponibilidad de crédito para grandes empleadores”.

Un nuevo movimiento en los mercados generó la última decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos en su plan de utilizar "todas sus herramientas" para apoyar a la economía en su lucha contra el coronavirus.

El banco central anunció hoy que comenzará a comprar bonos corporativos individuales como parte de su Línea de Crédito Corporativo del Mercado Secundario, un programa de préstamos de emergencia que hasta el momento se caracterizaba por solo haber comprado fondos negociados en bolsa.

El programa tiene la capacidad de comprar hasta US$ 750 mil millones en crédito corporativo y desde que fue anunciado, el 23 de marzo, es considerado decisivo para los mercados financieros.

A través de un comunicado, la Fed explicó que la medida busca "respaldar la liquidez del mercado y la disponibilidad de crédito para grandes empleadores", y añadió que el programa "comprará bonos corporativos para crear una cartera de bonos corporativos basada en un índice de mercado amplio y diversificado de bonos corporativos estadounidenses".

"Este índice está compuesto por todos los bonos en el mercado secundario que han sido emitidos por compañías estadounidenses que satisfacen la calificación mínima, el vencimiento máximo y otros criterios de la instalación", explicó el central estadounidense, y agregó que "este enfoque de indexación complementará las compras actuales de la instalación de fondos negociados en bolsa".

Las últimas directrices de la Fed dicen que los bonos que compre tendrán que cumplir con una serie de condiciones. Por ejemplo, los individuales que adquirirá en el mercado secundario no podrán tener un período de vencimiento superior a cinco años en el momento de la compra.

Adicionalmente, no podrán pertenecer a empresas radicadas en el extranjero y necesitarán contar con una calificación por parte de las agencias calificadoras situada en el grado de inversión, condiciones similares a los lineamientos que sigue el Banco Central Europeo (BCE).

Dos requisitos adicionales serían que los bonos no pueden superar el 10% del volumen de deuda emitida en forma de bonos por una determinada empresa y que el peso de una única firma no puede superar el 1,5% en el total del programa de compra de deuda corporativa. Adicionalmente, no comprará deuda de empresas que aunque se sitúen en EEUU cuenten con una participación mayoritaria, o sean controladas, por gobierno extranjeros.

Los economistas y los ciudadanos estadounidenses también están a la espera que la Fed lance su programa de líneas de créditos para Main Street o pequeñas empresas golpeadas por la pandemia, que prestarán entre US$ 250 mil y US$ 300 millones a las firmas de menor tamaño que hayan sufrido problemas como consecuencia del coronavirus.