Nuevo ministro de Economía de Perú dice que recibió aprobación para su agenda económica

En entrevista con Bloomberg, Pedro Francke planteó que “lo más importante es asegurar que haya coordinación entre la política económica y la política monetaria”. Por lo mismo, se volverá a reunir hoy con el presidente del Banco Central.

El ministro de Economía y Finanzas de Perú, Pedro Francke, recibió garantías de que podrá implementar sus políticas económicas y espera que el presidente del Banco Central de la nación permanezca en el cargo, dijo en la primera entrevista desde que aseguró su nuevo cargo.

Francke, un execonomista del Banco Mundial, juró el viernes por la noche, un día en que los mercados colapsaron en medio de la preocupación de los inversionistas de que no asumiera el cargo debido a diferencias con otros miembros del gabinete designados por el presidente Pedro Castillo. Estos incluyeron a Guido Bellido, un legislador que considera que el gobierno comunista de Cuba es una democracia, como primer ministro.

"Me parecía esencial tener un apoyo total para la política económica que habíamos propuesto", dijo Francke el domingo por la noche en la entrevista, y agregó que no había tenido mucho contacto con Bellido anteriormente. "Afortunadamente eso ya está resuelto y me parece que nos da espacio para desarrollar nuestra línea económica de una manera completamente segura".

Bellido tuiteó su apoyo a las políticas de Francke el viernes por la noche, antes de que este último jurara.

Para los inversionistas, Francke ofrece un contrapeso, y la reelección de Julio Velarde, presidente del Banco Central desde 2006, ayudaría a preservar un sentido de continuidad para los mercados. Los dos ya han hablado y está programada otra llamada para el lunes, dijo. Los bonos rompieron una racha perdedora de nueve días en las primeras operaciones.

"Estamos convencidos de que es necesario actuar con responsabilidad fiscal" y mantener la deuda "en un nivel prudente", dijo Francke. "Lo más importante es asegurar que haya coordinación entre la política económica y la política monetaria", dijo, y agregó que ese es el objetivo de su encuentro con Velarde.

Francke dijo que espera que Velarde acepte la oferta de Castillo de permanecer en el cargo.

Peor intérprete

Los inversionistas necesitan cierta tranquilidad debido a las preocupaciones sobre los objetivos políticos de Castillo y la influencia de su partido marxista Perú Libre en la gobernanza. El mercado de valores de Perú es el de peor desempeño del mundo este año, y la caída del sol fue más profunda que la de cualquier otra moneda el mes pasado, según datos compilados por Bloomberg.

El rendimiento de los bonos en dólares con vencimiento en 2031 cayó 4 puntos básicos el lunes desde un máximo de seis semanas a 2,68%, mientras que el costo de asegurar la deuda del país contra el incumplimiento disminuyó por primera vez en una semana.

Castillo, un exprofesor y líder sindical, salió de la relativa oscuridad este año para ganar la presidencia luego de consolidar el apoyo de la izquierda peruana. Ha prometido gastar mucho más en educación y salud mientras busca mayores ingresos fiscales de las operaciones mineras. También quiere reescribir la Constitución.

Francke, quien tiene la tarea de reactivar una economía golpeada por la recesión y la peor tasa de mortalidad por Covid-19 del mundo, dijo que el país invertirá mucho en atención médica.

"La recaudación de impuestos ha llegado a buen ritmo, creciendo a buen ritmo", dijo. "Hay espacio para gastar un poco más".

Impuesto minero

También dijo que hay planes para anunciar más medidas fiscales en breve, incluido un impuesto a la minería.

Durante la campaña, Francke asesoró a Castillo sobre la economía y se comprometió a mantener en gran medida las políticas macroeconómicas del país mientras se enfocaba más en los problemas sociales.

Francke es popular entre los inversionistas, habiendo pedido objetivos de inflación, prudencia fiscal y respeto por la propiedad privada. Su nombramiento ayuda a aliviar preocupaciones como el discurso inaugural de Castillo la semana pasada, en el que pidió que Perú retomara el control de sus recursos naturales, renegocie sus acuerdos de libre comercio e impulse drásticamente el gasto social.