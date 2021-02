Nuevos desempleados semanales caen en EEUU, pero son más altos que expectativas del mercado

Economía

Hasta el 6 de febrero se reportaron 793.000 solicitudes de subsidios por desempleo, por debajo de las 812.000 revisadas al alza al cierre de enero, pero por sobre las 760.000 esperadas.

El mercado laboral estadounidense está en la mira desde que ayer el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reafirmó que las tasas de interés se mantendrán al mínimo por un largo tiempo, hasta que el pleno empleo se consagre, lamentando que todavía está "muy lejos" de ese nivel.

Frente a ello, esta mañana el mundo del trabajo dio una sorpresa, pues las solicitudes semanales de subsidios por desempleo cayeron inesperadamente, llegando a 793.000 hasta el 6 de este mes.

La cifra dada a conocer este jueves por el Departamento del Trabajo implica una baja en 19.000 solicitudes desde la semana previa, luego de que el dato fuera revisado al alza y totalizara 812.000. Pero, por el lado negativo, el dato es más alto que los 760.000 nuevos desempleados que estimaba el mercado.

Las solicitudes continuas, que corresponden a quienes han pedido el beneficio al menos dos semanas consecutivas, también retrocedieron, y luego de una baja de 145.000 en la última semana de enero llegaron a 4,54 millones.

Pero, desde la otra vereda, el número total de quienes están recibiendo algún tipo de beneficio por desempleo aumentó a 20,44 millones al cierre el 23 de enero, lo que responde al incremento de las solicitudes de dos programas específicos y significa un alza de más de 2,5 millones desde la semana anterior.

En el detalle por estados, los mayores avances en peticiones iniciales al 30 de enero se reportaron en California, con 51.025 nuevos desempleados. No tan de cerca lo siguió Nueva York, que aportó con 11.140 solicitudes, mientras que Florida sumó otras 6.322.

Por el contrario, Illinois se coronó como el estado que reportó la mayor disminución, de 55.473 nuevos desempleados.

El dato de esta semana llega en un complejo momento para el mercado laboral estadounidense, pues a los comentarios de Powell se suma que en enero se crearon solo 49.000 puestos de trabajo, lo que si bien es un repunte desde la cifra negativa de diciembre, es todavía muy débil en comparación a los 10 millones de empleos que todavía no se han recuperado desde los despidos masivos de marzo y abril.

Frente a ello, la administración de Joe Biden se ha empeñado en las últimas semanas por negociar un ambicioso plan de estímulo de US$ 1,9 billones (millones de millones), que dentro de otras medidas, contempla la extensión de un beneficio por desempleo que asciende a US$ 400 cada semana, por sobre los US$ 300 proporcionados actualmente.