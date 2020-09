OMC determina que alza de aranceles de EEUU a China violaron las reglas del comercio internacional

Economía

Desde marzo de 2018 la principal economía del mundo ha impuesto a los productos del gigante asiático gravámenes que ascienden a US$ 400 mil millones.

Un nuevo golpe recibió hoy el gobierno de Donald Trump, ya que a menos de dos meses de las elecciones presidenciales en las que el mandatario aspira a la reelección, la Organización Mundial del Comercio (OMC) determinó que los aranceles adicionales impuestos por Estados Unidos a China en 2018 fueron inconsistentes con las reglas del comercio internacional.

De acuerdo al fallo de un panel de tres expertos en la materia, la principal economía del mundo rompió las regulaciones globales cuando determinó imponer aranceles a productos del gigante asiático, gravámenes que ascienden a US$ 400 mil millones desde marzo de dicho año.

China alegó que los aranceles violaban la disposición de trato más favorecido de la OMC porque las medidas no brindaban el mismo trato a todos los miembros del foro, agregando que la medida de Trump infringió una regla clave de solución de controversias que requiere que los países busquen primero un recurso de la Organización antes de imponer medidas de represalia contra otro país.

En su informe, el panel de la OMC resolvió que "Estados Unidos no ha cumplido con su carga de demostrar que las medidas están provisionalmente justificadas". Y, adicionalmente, los expertos agregaron que están "muy conscientes del contexto más amplio en el que opera actualmente el sistema de la OMC, que refleja una gama de tensiones comerciales globales sin precedentes".

Ante la declaración y de acuerdo a los mecanismos internos del organismo internacional, EEUU tiene 60 días para apelar la decisión. Cabe recordar que por estos días el Órgano de Apelación (OP) de la institución se encuentra paralizado por el gobierno de Trump, lo que modifica el curso de acción que tendrían habitualmente estos procesos.

El representante de Comercio de EEUU, Robert Lighthizer, aclaró en un comunicado que el fallo no tienen ningún efecto sobre el acuerdo comercial Fase 1 alcanzado en enero entre ambas naciones, a lo que agregó que "este informe del panel confirma lo que la administración Trump ha estado diciendo durante cuatro años: la OMC es completamente inadecuada para detener las prácticas tecnológicas nocivas de China".

"Aunque el panel no disputó la extensa evidencia presentada por Estados Unidos sobre el robo de propiedad intelectual por parte de China, su decisión muestra que la OMC no ofrece ningún remedio para tal mala conducta", añadió el funcionario, a lo que sumó que "se debe permitir que Estados Unidos se defienda de las prácticas comerciales desleales, y la Administración Trump no permitirá que China use la OMC para aprovecharse de los trabajadores, empresas, agricultores y ganaderos estadounidenses".

Desde la otra vereda, el Ministerio de Comercio de China celebró la decisión de la OMC al declarar que la nación "aprueba la decisión objetiva y justa del grupo de expertos". Con todo, el país reiteró las críticas al unilateralismo y describió a la OMC como el "núcleo del sistema de comercio multilateral que forma la piedra angular del comercio multilateral".

Frente a esto, la misiva señalaba que "China espera que la parte estadounidense respete plenamente la decisión del grupo de expertos".