Oposición retrasa discusión de proyecto de ley de Fernández ad portas de fecha límite impuesta por el gobierno

Economía

Las medidas dispararon el dólar paralelo hasta los 75 pesos argentinos, mientras que diputados de Juntos por el Cambio acusaron que se enteraron por la prensa de “la gran variedad de temas que incluye el proyecto”.

Las medidas no pasaron desapercibidas para los mercados locales. El dólar blue, o paralelo, se disparó hasta los 75 pesos argentinos para la compra y 78 para venta, pero se moderó y cerró en 71,50. El índice bursátil S&P Merval, en tanto, alcanzó los 37.620 puntos con una variación de 2,31%.

La devolución del IVA para jubilados y beneficiarios de planes sociales con un tope de 700 pesos argentinos (US$ 11,70) es el vamos para este punto del plan. Además, el ministro de Salud, Ginés González, anunció una rebaja de 8% en el precio de los medicamentos, luego de llegar a un acuerdo con los laboratorios productores.

Asimismo, dentro de las atribuciones figura la facultad del Poder Ejecutivo para rehacer el marco de revisión tarifaria para frenar el impacto de las tarifas en los distintos sectores de la población, autorizando así la revisión e intervención en la actuación de los entes reguladores; el establecimiento de una sobretasa de castigo a las empresas que retiren fondos en efectivo por caja u otras formas; la modificación y aumento de alícuotas del tributo, sin cambiar los mínimos no imponibles, y la doble indemnización por despidos sin motivo por un plazo de 180 días y emergencia ocupacional.

Pero la recolección de fondos vía impuestos a las compras en el extranjero y al agro no fueron las únicas medidas.

Si bien el arancel debe ser aprobado por el Congreso y no influirá en las transacciones realizadas previas al mensaje -y que aún no hayan sido abonadas a la tarjeta-, pone en jaque, por ejemplo, al turismo y las aplicaciones como Netflix, Spotify y Amazon.

El plan –que aún no ha ingresado a la cámara- busca atacar las principales problemáticas identificadas por el gobierno entrante, entre ellas el ajuste a los salarios, las jubilaciones, una moratoria para las PYME y la suspensión del Consenso Fiscal, entre otros.

[an error occurred while processing the directive]