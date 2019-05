Oposición venezolana presenta hoy su Plan País en Chile para atraer inversión nacional

Economía

Los creadores del programa han identificado a los sectores financiero, minero, energético y agrícola como potenciales áreas de negocio que podrían interesar a inversionistas chilenos.

Los líderes de la oposición venezolana tienen definido qué harán cuando Nicolás Maduro deje el poder y se convoque a elecciones democráticas. La hoja de ruta ha sido denominada Plan País y tiene tres ejes: recuperar el Estado venezolano y ponerlo al servicio de la gente, empoderar a los venezolanos a fin de liberar sus fuerzas creativas y productivas y reinsertar al país en el concierto de naciones libres del mundo.

Pero el esfuerzo no lo pueden realizar solos. Por eso, están haciendo una gira por la región para explicar de qué se trata el proyecto y qué sectores representan oportunidades de negocios cuando se acabe lo que ellos denominan "la usurpación del poder" por parte de Maduro.

Hoy es la presentación formal del Plan País en Chile, un programa que definen como expansivo, porque el ajuste económico ya se ha hecho, y en el que participaron distintos actores de la sociedad civil.

"La economía después de 20 años se va abrir a la inversión y las oportunidades son infinitas en muchos sectores", afirmó a Diario Financiero el economista y diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Ángel Alvarado.

"Queremos que los empresarios chilenos inviertan en la reconstrucción de Venezuela", aseguró. Los expertos detrás del eje económico del plan han identificado a los sectores financiero, retail, minero, energético y agrícola como potenciales áreas de negocios atractivas para capitales chilenos.

Una de las prioridades para los primeros 90 días de ejecución del plan es poner alimentos en los anaqueles y entregar dinero a la gente para darle capacidad de consumo, afirman dos de sus creadores, Alvarado y el también diputado José Manuel Olivares.

Con una pobreza que ronda el 90%, la seguridad alimentaria es clave. Y en esto Chile tiene un rol importante. Se han definido 12 alimentos que serán prioritarios, y uno de ellos son los porotos negros, que se importan, precisamente, desde Chile.

Otro aspecto importante es crear las condiciones para atraer inversión, lo que se logra, según los expertos, removiendo el control de precios y protegiendo la propiedad privada.

Necesidad de financiamiento

Uno de los desafíos para poder poner en marcha el plan es conseguir financiamiento. Se requieren entre US$ 80 mil millones y US$ 100 mil millones para reconstruir la economía, calculan los creadores del programa. De ellos, se pueden conseguir US$ 60 mil millones a través de instituciones multilaterales, el resto esperan que sean donaciones.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es el que lidera las negociaciones por parte de los organismos internacionales. El BID fue la primera institución en reconocer a Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela en marzo, cuando removió al representante de Maduro y aprobó la nominación del economista Ricardo Hausmann como gobernador ante el banco por el país.

Una opción rápida es negociar un préstamo Stand-By con el Fondo Monetario Internacional (FMI) -el mismo mecanismo que se entregó a Argentina en junio del año pasado- porque es un proceso rápido, que podría tomar cuatro semanas.

Otra opción es que los bancos centrales de la región depositen dinero en las reservas del banco central de Venezuela para inyectar liquidez.

Si bien estas opciones son todavía alternativas, hay algo que ya está zanjado. La reestructuración de la deuda se logrará mediante un haircut alto para los acreedores.

Esta semana la oposición comunicó que fichó al abogado Lee Buchheit, un veterano de las reestructuraciones de deuda soberana, que trabajó con Grecia y Ucrania, para ayudar al país con sus obligaciones por US$ 150 mil millones.

Esto entregó una señal de que Buchheit, quien trabajará ad honorem como "asesor estratégico", tomará un enfoque duro con los inversionistas que han especulado con los bonos en default de Venezuela.

La meta de estabilizar la economía también contempla adoptar un sistema de anclaje cambiario y la recapitalización de la banca y el mercado de capitales. Otro de los objetivos es, además, reactivar la industria petrolera.

Rol de la diáspora

Otro pilar del plan es resolver qué pasará con los casi 5 millones de venezolanos que han salido del país: quienes viajaron cuando asumió el fallecido Hugo Chávez, quienes lo hicieron en la crisis migratoria en 2002-2003, y quienes han salido a partir de 2014.

El programa plantea la creación de un Ministerio de la Diáspora para apoyar a quienes quieran volver; a quienes no quieran regresar, pero quieran invertir en el país; y a quienes hayan decidido no volver, pero quieran mantener una conexión histórica y cultural estrecha con el país.